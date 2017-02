"Anh trai quốc dân" xứ Nghệ khiến hội chị em mê mệt

Sở hữu vẻ đẹp trai chẳng kém gì so với các ngôi sao giải trí Hàn Quốc, anh chàng xứ Nghệ có tên Trương Quang Trí được nhiều cư dân mạng, đặc biệt là các fan nữ nhắc đến với biệt danh " Anh trai quốc dân" phiên bản Việt. Anh chàng có biệt danh "Anh trai quốc dân" - Trương Quang Trí sinh năm 1994, sinh ra và lớn lên tại Nghệ An nhưng hiện tại anh chàng điển trai này đã chuyển ra Hà Nội để lập nghiệp trong vai trò phân phối một nhãn mỹ phẩm có tiếng trong nước. Mới ngoài 20 những Quang Trí khiến nhiều người phải nể phục tài năng kinh doanh và tinh thần tự chủ bản thân của mình. Chưa dừng lại ở đó, chàng hot boy 9X xứ Nghệ - Trương Quang Trí còn khá thành danh trong lĩnh vực thời trang tóc. Hiện tại anh cũng là chủ của salon về tóc khá có tiếng tại Hà thành và "trốn" được nhiều chị em lui tới để chăm sóc tóc. Quang Trí thu hút chị em bởi ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ ngoài bắt mắt, cụ cười sáng, khuôn mặt nam tính với những góc cạnh gợi cảm. Không chỉ vậy, khi "chạm mặt" với nhan sắc của anh chàng đến từ xứ Nghệ đầy nắng và gió, nhiều fan nữ còn phải ngoảnh lại nhìn hồi lâu và trầm trồ khen ngợi rằng Quang Trí chẳng kém cạnh gì những nam thần giải trí Hàn Quốc. Chính từ vẻ ngoài điển trai cùng style ăn mặc phong cách nên trang cá nhân của Quang Trí đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng và đặc biệt là fan nữ hâm mộ anh. Nhờ đó 9x Nghệ An còn được những người hâm mộ, quý mến đặt cho cái tên chỉ nghe thôi đã có thể lột tả được hết về "Anh trai quốc dân". Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.

