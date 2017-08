Ảnh quá khứ tân hoa hậu chuyển giới Thái Lan bị đào bới

Thời gian qua, cái tên Rinrada Thurapan (còn được gọi là Yoshi Rinrada) được nhắc đến khá nhiều khi trở thành tân hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 khi vừa tròn 20 tuổi. Sự đăng quang của Rinrada Thurapan được đánh giá là một chiến thắng thuyết phục, khi hầu như không có thí sinh nào có được vẻ đẹp mềm mại, nữ tính như cô. Cũng vì quá đẹp, mà tân hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 đã dính nghi án ''đập mặt xây lại''. Lật lại hồ sơ, chắc chắn ai cũng biết Rinrada Thurapan sinh ra dưới hình hài một cậu bé. Ngay từ nhỏ, cô đã sở hữu vẻ bầu bĩnh, dễ thương. Tuy nhiên, năm 14 tuổi, cô nàng này nhận ra mình thích hợp hơn với cuộc sống của một đứa con gái và khao khát được trở thành nữ giới. Ngay sau khi đăng quang, Rinrada Thurapan chia sẻ trên tờ Posthai rằng: "Tôi đã nghĩ mình là con gái từ năm 14 tuổi rồi. Lúc đó, tôi để tóc dài, mặc váy và trang điểm và cũng trong năm đó, tôi bắt đầu tiêm hormone nữ" . Tuy nhiên do sự khó khăn về kinh tế cũng như về ngăn cản của gia đình, mãi cho tới năm 18 tuổi, Rinrada Thurapan mới thực hiện phẫu thuật chuyển giới. Nếu xem lại ảnh ngày xưa - lúc còn là một chàng trai - bạn sẽ nhận thấy, trông Rinrada Thurapan chẳng khác biệt gì so với hiện tại. Nhiều năm trước, dù cô để tóc ngắn và đang niềng răng, nhưng cô vẫn bộc lộ vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng của con gái, làn da trắng mịn, đôi mắt e lệ, mũi cao, môi chúm chím và đặc biệt là vóc dáng vô cùng thanh mảnh. Khi còn ngồi trong trường cấp 3, Rinrada vẫn chưa chuyển giới hoàn toàn. Cô chỉ đụng đến ''dao kéo'' khi thực hiện tiểu phẫu ở đôi môi và bơm ngực, nhưng mọi thứ đều trông rất tự nhiên và vừa phải. Hướng mình theo thân hình thon gọn, thanh mảnh và tinh tuyền, đã chuyển hướng khác với những người chuyển giới khác thích ngực to, mông bự. Theo nhiều người ngắm nhìn Rinrada đều cảm nhận rằng, tân hoa hậu chuyển giới sinh năm 1997 này sở hữu gương mặt không góc chết và là người chuyển giới được xem là ''tự nhiên nhất, mềm mại nhất'', khác hẳn với sự thô kệch mà một số cô gái khác mắc phải. Ảnh sử dụng trong bài: Posthai.

