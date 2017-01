Ảnh đời thường của hot boy lái taxi gây sốt trên truyền hình

Không chỉ khiến 4 vị chủ nhà là Trấn Thành, Thu Trang, Ốc Thanh Vân và Trường Giang "bấn loạn", anh chàng đẹp trai như "soái ca" Hàn Quốc còn khiến 2 người chơi khách mời - ca sĩ Hồ Quang Hiếu và Lương Bích Hữu - phải hết lời khen ngợi về ngoại hình của mình. Tuy nhiên, ngoài lợi thế về ngoại hình, chàng trai này còn gây bất ngờ khi tự giới thiệu mình là từng là tài xế, không phải diễn viên hay người mẫu. Mặc dù thuộc nhóm hát dở nhưng nhờ ngoại hình nổi bật nên ngay sau khi tham gia chương trình, chàng hot boy lái taxi này đã được cư dân mạng "săn lùng" ráo riết. Được biết, anh chàng đẹp trai như tài tử này có tên Phạm Tùng Anh, 30 tuổi, đến từ TP HCM. Tùng Anh được nhiều cư dân mạng, fan K-pop nhận xét là giống thành viên Yong hwa của nhóm nhạc Hàn Quốc Cnblue. Thành viên Minh Thi Anh còn "cuồng" đến mức viết: "Anh cứ đẹp trai được rồi. Còn việc hát hay hay dở không cần cũng được anh ạ". Được biết Tùng Anh từng học và sinh sống ở Melbourne (Australia) trong 12 năm. Chàng tài xế hot boy từng chạy Uber được khoảng 1 năm và mới nghỉ được 2 tháng. Anh hiện là chủ một phòng vé máy bay nhỏ tại TP HCM. Nhận được nhiều sự quan tâm sau khi tham gia Giọng ải giọng ai, Tùng Anh cho biết: "Mình thực sự bất ngờ đối với tình cảm và những lời khen, sự chia sẻ các bạn dành cho mình trong thời điểm hiện tại. Mình không bao giờ nghĩ là mình xứng đáng hoặc có thể mong đợi điều này, vì mình cũng bình thường như các bạn, mình cũng từng say nắng, cũng mến, cũng thương yêu đơn phương, cũng hâm mộ một người nào đó, nên mình biết tình cảm này là thật, lời nói này là thật. Và mình trân trọng tình cảm này...". Tùng Anh nhìn trẻ hơn tuổi thực khá nhiều. Điều đó được anh tiết lộ là do chăm chỉ tập gym, ăn ngủ nghỉ khoa học. Những bức ảnh hồi nhỏ của hot boy tài xế cũng khiến dân mạng thích thú. Khuôn mặt không khác mấy so với hiện tại. Ảnh: FBNV.

