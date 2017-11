Ảnh đời thường của 3 nữ sinh đón tiếp nguyên thủ nổi tiếng

Phạm Thị Tú Anh (21 tuổi, sinh viên khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao) là gương mặt được vinh dự chọn làm người tặng hoa và gửi lời chúc tới Thủ tướng Canada Justin Trudeau khi ông đến Việt Nam tham dự APEC vào sáng 8/11. Ảnh: TTXVN Tú Anh sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Suốt 12 năm liền, nữ sinh Việt này đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ở trường, 9X cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì có nhiều thành tích về hoạt động ngoại khóa. Sở hữu chiều cao 1,66 m cùng gương mặt sáng, tươi tắn, Tú Anh là thành viên tích cực hoạt động 4 năm trong câu lạc bộ Lễ Tân Ngoại Giao. Nữ sinh 9X này cũng là một trong những ứng viên được chọn để đón những nguyên thủ quốc gia. Ngoài ra, Tú Anh cũng được thầy cô, bạn bè nhận xét là người năng nổ, tích cực trong nhiều hoạt động. Cô bạn rất thân thiện và "lúc nào cũng cười", tạo cảm giác dễ gần với những người mới gặp. Nằm trong những nữ sinh Việt vinh dự được tặng hoa nguyên thủ Quốc tế đó là cô bạn Phạm Ngọc Hà My. Cô bạn này đã được đón tiếp và tặng hoa cho Tổng thống Mỹ - Donald Trump khi ông có chuyến công du tới Việt Nam vào ngày 11/11 vừa qua. Ảnh: TTXVN Hà My từng tốt nghiệp tốt nghiệp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và hiện giờ là sinh viên Học viện Ngoại giao. Với gương mặt đẹp cùng thân hình thon gọn, Hà My tự tin khi tham gia CLB Lễ tân Ngoại giao. Hà My có thể giao tiếp thành thạo bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Từ nhỏ nữ sinh 9X đã yêu thích và đam mê ngôn ngữ. Ảnh: Học viện Ngoại giao. Phạm Thu Trà (19 tuổi), hiện là sinh viên khoa Tiếng Anh Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Nữ sinh viên là Hoa khôi của Học viện Ngoại Giao chính là cô gái vinh dự được tặng hoa Chủ tịch nước Trung Quốc - Tập Cận Bình. Ảnh: Zing Xuất hiện tại Nội Bài, Thu Trà thu hút ống kính máy ảnh với nụ cười tươi tắn, xinh đẹp cùng bộ áo dài trắng thướt tha, thêu hoa hồng làm họa tiết. Ảnh: Zing Không chỉ vậy, Thu Trà còn thu hút sự chú ý của nhiều người với chiều cao nổi bật và nụ cười rạng rỡ. Nữ sinh ôm trên tay bó hoa hồng vàng. Ảnh: Zing Ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh và danh tính của Thu Trà đã được dân mạng tích cực tìm kiếm và thu hút sự quan tâm một cách đặc biệt. Ảnh: Zing.

