Á khôi ĐH Tự nhiên không thích là "bản sao của Chi Pu"

Phan Cẩm Ly sinh năm 1995, đến từ Nghệ An, là sinh viên vừa tốt nghiệp ĐH Khoa học Tự nhiên (Hà Nội). Nữ sinh này gây ấn tượng khi giành giải Á khôi và Hoa khôi áo dài Cuộc thi Miss and Mr HUS của trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Hà Nội). Trước đó, cô nàng Á khôi ĐH Tự nhiên còn được mọi người ví như một "bản sao" của diễn viên Chi Pu vì có gương mặt và nụ cười khá giống với hot girl đình đám showbiz. Sau khi được mọi người biết tới, Cẩm Ly cảm thấy rất vui vì mình đã chứng minh được bản thân và đặc biệt được mọi người biết đến quý mến và giúp đỡ. Nhưng cô nàng nữ sinh trường ĐH Khoa học Tự nhiên này vẫn rất buồn vì thỉnh thoảng gặp một số rắc rối. Nhắc đến việc được so sánh với Chi Pu, Cẩm Ly bày tỏ rõ quan điểm của mình rằng, cô cảm thấy thú vị khi được mọi người nhận xét có nét giống với người nổi tiếng. Tuy nhiên, bản thân Cẩm Ly chỉ muốn là chính mình mong mọi người nhớ đến nữ sinh này bởi tính cách cũng như tài năng chứ không phải là bản sao của ai cả. Mỗi người sinh ra đều nên tự tạo thương hiệu và giá trị riêng cho chính mình. Sau khi tốt nghiệp trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Cẩm Ly đang làm công việc văn phòng tại một công ty, sáng đi tối về như bao người làm việc công sở khác. Bên cạnh đó, Cẩm Ly cũng chia sẻ rằng cô phải từ chối rất nhiều cơ hội trên con đường đến với nghệ thuật vì khá đắn đo không biết lựa chọn này có đúng không. Xinh đẹp, tài năng và tự tin Cẩm Ly được đánh giá là khá khôn ngoan khi lựa chọn một công việc hợp lý là một nhân viên văn phòng. Chia sẻ về mục tiêu hướng tới của mình, nữ sinh Nghệ An này cho biết phụ nữ thời hiện đại là phải có công danh và chỗ đứng trong xã hội để tự lập hoặc phụ nữ là hậu phương đứng phía sau ủng hộ đàn ông nhưng với cô thì phụ nữ là người đi cùng, bên cạnh người đàn ông của mình vượt qua mọi thử thách. Cũng vì tất cả những lý do trên nên trang cá nhân của Cẩm Ly thời gian qua ùn ùn những anh chàng vào xin kết bạn và tò mò muốn tìm hiểu về cuộc sống của cô bạn Á khôi nhan sắc trường ĐH Khoa học Tự nhiên

