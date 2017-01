9X xinh đẹp nhận bằng khen của ĐSQ Việt Nam tại Nhật

Năm 2016 vừa qua, Nguyễn Huyền Trang (đứng thứ 3 từ trái qua) sinh năm 1996, tại Hà Nội là một một cái tên nổi bật trong cộng đồng du học sinh Việt tại Nhật Bản khi đạt nhiều thành tích và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Trước những nỗ lực đó của Huyền Trang, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trao bằng khen danh dự cho cô bạn 9X xinh đẹp. Buổi lễ đã được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản hôm 15/1 vừa qua. Trước đó, Nguyễn Huyền Trang và người chị song sinh Nguyễn Mỹ Huyền cùng với một người bạn đã đoạt giải nhất cuộc thi lập kế hoạch kinh doanh "Business Plan Contest" do trường trường Đại học International Pacific University (IPU), Okayama, Nhật Bản tổ chức với phần thưởng 1,5 triệu Yên. Nhóm Huyền Trang đã mang đến cuộc thi ý tưởng quảng bá nét văn hóa ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ảnh: FB. Chiến thắng của ba nữ du học sinh Việt được báo chí Việt Nam khen ngợi, nhiều tờ báo ở Nhật đăng tin bài giới thiệu, khiến cộng đồng du học sinh Việt ở Nhật Bản rất ngưỡng mộ. Ảnh cắt clip. Hot girl du học sinh Huyền Trang còn từng đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Miss Vysa Nhật Bản và trở thành Phó chủ tịch của Ban chấp hành Hội Thanh niên Việt Nam tại Okayama. Ảnh: Vysa. Trước khi nổi tiếng tại xứ sở mặt trời mọc, Mỹ Huyền và Huyền Trang từng gây sốt cộng đồng mạng Việt bởi ngoại hình xinh xắn, tài năng và có thành tích học tập đáng nể... Ảnh: Zing. Cặp song sinh 9X xinh đẹp còn có niềm đam mê võ thuật từ nhỏ. Được biết, cả hai đã học võ cổ truyền từ năm lớp 8 và từng nhận được bằng khen về công đóng góp cho võ đường nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Zing. Ngoài thời gian học tập, Huyền Trang còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như đóng phim, quảng cáo, chụp ảnh, làm model, tổ chức sự kiện, ca hát...Thời gian đầu qua Nhật du học, Trang còn đoạt giải nhất quay video về cuộc sống bên Nhật do IPU tổ chức. Cô chị Mỹ Huyền từng nổi danh khi vào vai Xuka trong các clip ngắn của nhóm The 5050. Mỹ Huyền cũng là Ủy viên hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Okayama và cũng tài năng không kém gì cô em. Ảnh cắt clip.

