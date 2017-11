9X tặng hoa Tổng thống Donald Trump khoá Facebook vì sợ "nổi tiếng"

Chiều 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ Đà Nẵng đến Hà Nội, chính thức bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Phạm Ngọc Hà My (21 tuổi) vinh dự được lựa chọn là người tặng hoa khi ông Trump khi xuống máy bay. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong. Duyên dáng trong tà áo dài vàng, thiếu nữ nhanh chóng lọt vào ống kính của nhiều phóng viên. Sau khi hình ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng liên tục tìm kiếm thông tin về cô gái xinh đẹp này. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong. Phạm Ngọc Hà My tốt nghiệp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. 9X hiện là sinh viên năm 2, Học viện Ngoại giao, Hà Nội. Ảnh: FBNV. Cô còn là thành viên câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao. Từ nhỏ đã yêu thích và đam mê ngôn ngữ nên Hà My có thể giao tiếp thành thạo bằng cả tiếng Anh, tiếng Pháp. Ảnh: FBNV. Ở trường, nữ sinh Ngoại giao được bạn bè, thầy cô yêu mến nhờ tính cách hòa đồng, cởi mở. Khi được chọn là người tặng hoa cho tổng thống Mỹ, 9X khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ và gửi tới cô lời chúc may mắn, thành công trong tương lai. Ảnh: FBNV. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, đáng yêu, ngoài đời, 9X theo đuổi phong cách năng động, trẻ trung. Ảnh: FBNV. Sau khi tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, hình ảnh, thông tin của Hà My được dân mạng đặc biệt quan tâm. Do đó, 9X phải tạm khóa Facebook và một số tài khoản mạng xã hội khác để hạn chế bị chú ý. Ảnh: FBNV. Hà My cho Zing.vn biết cô rất vui khi có cơ hội tặng hoa cho tổng thống Mỹ. Song nữ sinh từ chối chia sẻ thêm thông tin về mình bởi không muốn có nhiều người quan tâm và làm theo đúng quy định của CLB Lễ tân Học viện Ngoại giao. Ảnh: FBNV. Nhan sắc đời thường xinh đẹp, dịu dàng của Hà My. Ảnh: FBNV.

