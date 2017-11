9X Quảng Nam và đường trở thành hot girl triệu like cùng FAPTV

FAPTV là một trong những ê kíp sản xuất clip hài ngắn thành công nhất tại Việt Nam thời gian qua. Không chỉ vậy, nhóm hài này còn cống hiến cho cộng đồng mạng rất nhiều các hot girl xinh đẹp từ Ribi Sachi Thủy Nguyễn hay mới nhất là cô bạn 9X Quảng Nam có tên My Vũ. Ảnh trong bài: FBNV. My Vũ tên đầy đủ là Vũ Thị Khánh My, biệt danh Xóa Xụy. Cô sinh ngày 16/1/1996 tại Quảng Nam. Hiện tại, hot girl 9X này đang học và làm việc tại TP HCM trong vai trò diễn viên của nhóm FAPTV. Gây ấn tượng bằng gương mặt xinh đẹp, sắc sảo My Vũ được nhiều người còn ví von cô là “nàng thơ” mới của đất Quảng Nam. Thêm đó, với nhan sắc và tính cách, hot girl Quảng Nam này rất hợp với những vai diễn đanh đá, xấu tính. Dù chỉ mới tham gia vào ê kíp của FAPTV, My Vũ nhanh chóng được nhiều người yêu mến bởi được giao khá nhiều vai và trở thành hot girl triệu like của kênh Youtube danh tiếng này. Không chỉ xuất sắc trong những vai diễn, My Vũ còn là nhân vật rất xông xáo trong hoạt động văn nghệ, tình nguyện của trường. My Vũ đặc biệt ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu thích phim ngắn khi thủ vai “phản diện” trong phim ngắn triệu views của FAPTV. Tuy nhiên, khá nhiều khán giả cảm thấy không thích cô nàng 9X Quảng Nam này trong phim. Chia sẻ về việc “bị” khán giả “ghét” như vậy, My Vũ cho rằng khi vào vai phản diện, cô càng có nhiều người ghét thì càng thành công và hy vọng khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cả ê kíp thực hiện. Sống xa nhà từ rất sớm, My Vũ nhiều lúc cảm thấy tủi thân và nhớ gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh luôn có bạn bè trong đoàn phim cũng như những bạn trẻ yêu mến an ủi nên cũng nguôi ngoai phần nào. Ngoài diễn xuất, My Vũ còn có nhiều tài lẻ xuất sắc: nhảy, múa và các môn thể thao từ đơn giản như cầu lông, bóng chuyền đến phức tạp như nhảy cao, nhảy xa. Trong tương lai gần thì My Vũ dự định là hoàn thành xong việc học và vẫn tham gia những bộ phim của đậu phộng và FAPTV. Ảnh trong bài: FBNV.

