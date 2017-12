4 nữ sinh gợi cảm có vòng 1 "khủng" nhất gây sốt 2017

Cuối năm 2017, Võ Thị Thu Trang, sinh năm 2000, học sinh lớp 12 trường THPT Hoàng Văn Thụ - Hải Dương có lẽ là cái tên gây nhiều tò mò và được nhắc nhiều nhất trên mạng. Bởi, mặc dù chưa tròn 18 tuổi nhưng nữ sinh 2K này đã sở hữu vòng 1 to khủng khiếp lên tới 110cm. Đặc biệt, cô bạn khẳng định vòng 1 "siêu khủng" của mình hoàn toàn tự nhiên, chưa hề can thiệp dao kéo nên càng trở thành hiếm có khó tìm trong muôn vàn người. Những tưởng rằng đây sẽ là một lợi thế hình thể giúp làm tôn lên vẻ đẹp của người con gái nhưng với cô gái này, nhiều lúc thực sự lại là một hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy vậy, Thu Trang không hề tỏ ra ngại ngần khi chia sẻ về vòng một "quá khổ" của mình, thẳng thắn chia sẻ chuyện tế nhị khi mua sắm quần áo đặc biệt là đồ lót và số tiền khá tốn kém bỏ ra khám ngực mỗi khi có biểu hiện thất thường. Ban đầu, Thu Trang cũng phải đối mặt với những lời dị nghị, trêu chọc khiến bản thân cảm thấy vô cùng xấu hổ và mặc cảm nhưng lâu dần, cô bạn chấp nhận đương đầu. Trang còn coi vòng 1 "quá khổ" của mình không chỉ có khuyết điểm mà còn có cả những ưu điểm, khiến bản thân cô nàng nổi bật hơn giữa đám đông. Vì vậy, Thu Trang càng phải biết nâng niu và trân trọng lợi thế đó. Thu Trang cũng không còn xấu hổ như trước nữa mà thay vào đó là sự tự tin thể hiện thông qua những bức ảnh tự sướng với vòng 1 nổi bật được cô bạn thường xuyên đăng tải lên trang cá nhân có 80.000 người theo dõi. Nữ sinh Sài Gòn có cái tên Võ Ngọc Trân (16 tuổi) cũng là một trong những gương mặt mới toanh của năm nay khi trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dân mạng nhờ sở hữu nhan sắc "chim sa, cá lặn" và hình thể cực gợi cảm với số đo 3 vòng 92-59-95 khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ganh tỵ và ao ước. Ít ai biết rằng, để có thân hình tuyệt mỹ cùng với chiều cao 1m64 và cân nặng 46kg, cô bạn 16 tuổi từng có thời gian chăm chỉ luyện tập gym và yoga. Ngoài việc chăm chỉ luyện tập để có thân hình "vạn người mê", Trân còn may mắn được di truyền nhiều nét đẹp từ người mẹ của mình là người gốc Hoa. Cô nữ sinh sở hữu hơn 100.000 người theo dõi trang cá nhân này cũng rất biết cách làm tôn lên vẻ đẹp hình thể của mình, đặc biệt là vòng 1 gợi cảm qua những trang phục đời thường, ôm gọn cơ thể. Ngọc Trân còn rất thích mặc áo dài và cũng chính từ bức ảnh mặc áo dài đồng phục khoe vẻ đẹp quyến rũ mà cô bạn bỗng được nhiều người biết đến. Ngoài vẻ đẹp gương mặt và ngoại hình, Võ Ngọc Trân còn có thành tích học tập tốt và hiện đang là thành viên của đội tuyển văn ở trường học. Trân đang cố gắng trong học tập để nuôi ước mơ trở thành một cô giáo dạy Văn. Cư dân mạng Việt chắc hẳn chưa quên bức ảnh chụp "nhà có 3 nàng tiên" ở TP HCM từng gây sốt vào hồi cuối tháng 2/2017. Trong đó, hai cô chị sinh đôi là Hồ Ngọc Thanh Tuyền, Hồ Ngọc Thanh Giang (sinh năm 1993) và cô em út Hồ Ngọc Ý Nhi (sinh năm 1999) xuất hiện nổi bật với nước da trắng, khuôn mặt xinh đẹp và thân hình đẹp như người mẫu. So với hai người chị của mình, cô em út trong " nhà có 3 nàng tiên" thu hút được sự chú ý hơn cả nhờ nhan sắc nổi bật và tài năng của mình. Điều đó cũng giúp Ý Nhi có thêm fan hâm mộ thể hiện qua hơn 130 nghìn lượt người theo dõi trên trang cá nhân. Mặc dù chưa tròn 20 tuổi nhưng Ý Nhi đã sở hữ vẻ đẹp "trưởng thành" với vòng 1 căng tròn luôn được cô bạn khoe triệt để qua những trang phục gợi cảm và táo bạo. Thời điểm mới nổi như cồn trên mạng vào đầu năm 2017, "nàng tiên út" được biết đến như một cô nữ sinh vừa xinh lại học giỏi của trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - một trong những trường có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất TP HCM. Giờ đây, khi đã trở thành sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế - Marketing tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM, 9X Sài thành vẫn giữ được nét xinh xắn, trong sáng của tuổi học trò nhưng cũng có nét trưởng thành, gợi cảm hơn. Những bức hình khi thì đằm thắm, dịu dàng, lúc lại nóng bỏng và gợi cảm của Thái Thảo Nguyên khiến cô bạn gây sốt thời gian gần đây. Thảo Nguyên hiện đang học tiếng Anh tại trường ĐH RMIT TP HCM. Nhờ lợi thế gương mặt xinh đẹp, nước da trắng sứ cùng thân hình nóng bỏng đặc biệt là vòng 1 đẫy đà mà hot girl Đà Nẵng có thêm lượng fan mỗi ngày, đặc biệt là các fan nam. Đó được xem như một cơ hội để tên tuổi Thảo Nguyên được các thành viên mạng biết đến nhiều hơn. Trước những nghi vấn về việc Thảo Nguyên đẹp lên là nhờ sự can thiệp của "dao kéo", cô bạn sở hữu 60 nghìn người theo dõi trang Facebook cá nhân cũng thẳng thắn khẳng định thân hình của mình là hoàn toàn tự nhiên. Mời quý độc giả xem video Truy lùng danh tính của 3 chị em hot girl xinh đẹp nhất họ Hồ - Nguồn: Blog Tin

