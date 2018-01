3 thiên thần áo trắng gây sốt mạng với điệu nhảy say rượu

Điệu nhảy say rượu xuất phát từ ca khúc "Người hãy quên em đi" của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Dù được ra mắt từ rất lâu nhưng gần đây, điệu nhảy này mới trở thành trào lưu được nhiều bạn trẻ thực hiện và mới nhất là màn thể hiện của 3 thiên thần áo trắng ở phố đi bộ Hồ Gươm gây sốt cộng đồng mạng. Clip ghi lại hình ảnh 3 bé gái xinh xắn thực hiện vũ điệu say rượu vô cùng thu hút đã gây được sự chú ý của cộng đồng mạng chỉ sau ít giờ đăng tải. Ngay khi tiếng nhạc vang lên, ba cô bé lập tức biến thành những vũ công hòa mình vào giai điệu. Biểu cảm gương mặt hay những động tác nhảy đều khiến những khán giả có mặt tại phố đi bộ chăm chú theo dõi. Theo tìm hiểu của cộng đồng mạng, ba bé gái xuất hiện trong clip là: Hạ Vi (12 tuổi), Minh Anh (9 tuổi) và Bảo Trang (6 tuổi). Tất cả các thiên thần áo trắng này đều có thần tượng chung là nữ ca sĩ Mỹ Tâm và đã rủ nhau luyện tập điệu nhảy say rượu để cùng thực hiện ở phố đi bộ Hồ Gươm. Xuất hiện trên mạng xã hội chỉ chưa đầy 10 tiếng, clip đã nhận được hơn 20.000 lượt like và hàng ngàn lượt chia sẻ. Tất cả các dân mạng đều khen ngợi dành cho ba cô bé Hà Nội này bởi những động tác rất thuần thục và đặc biệt là thần thái say sưa biểu diễn. Việc cover điệu nhảy say rượu của 3 thiên thần nhí này một lần nữa cho thấy Mỹ Tâm có sức hút vô cùng lớn và là nữ ca sĩ sở hữu rất nhiều fan ở mọi lứa tuổi. Theo chia sẻ của cả một trong nhóm 3 thiên thần nhí nổi tiếng với vũ điệu say rượu, thì các em theo học nghệ thuật từ nhỏ và hiện thường xuyên biểu diễn cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Ngắm nhìn 3 cô gái tuyệt đẹp này, nickname Bui Tuan Minh chia sẻ rằng: " Mới có ít tuổi như này mà đã có tố chất rồi thì sau này các bé sẽ còn thành công hơn rất nhiều. Không biết có phải con nhà nòi không nhưng thực sự xem clip mãn nhãn lắm". Còn nickname Tuệ Vân bình luận rằng: "Bảo sao mình lấy chồng muốn có con gái đầu lòng đến vậy. Dễ thương quá, nhảy đẹp, thần thái tốt và đặc biệt lại biết chọn lọc nhạc để thể hiện chứng tỏ gu âm nhạc rất tốt". Dù còn rất bé nhưng cả 3 bé Hạ Vi (12 tuổi), Minh Anh (9 tuổi) và Bảo Trang (6 tuổi) đều được gia đình định hướng con đường nghệ thuật rất rõ ràng. Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Điệu nhảy "say rượu" của ba thiên thần nhí làm náo loạn phố đi bộ. Nguồn video: S.T Academy

