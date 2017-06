10X với chiếc răng khểnh trong clip hát nhép gây sốt là ai?

Sự xuất hiện của các bạn trẻ thế hệ 10X tài năng, xinh đẹp gần đây khiến những ứng dụng âm nhạc trở nên sôi động hơn. Mới đây nhất, một cô bạn 10X đã bất ngờ nổi tiếng với clip hát nhép siêu dễ thương. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật. Cô bạn 10X có chiếc răng khểnh gây chú ý thời gian vừa qua có tên Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 2001 tại Đông Hà, Quảng Trị). Trà My chọn hát nhép lại ca khúc "Có em chờ" của nữ ca sĩ Min. Nụ cười có chiếc răng khểnh đáng yêu của cô bạn sinh năm 2001 đã "đốn gục" trái tim của bao anh chàng. Không chỉ vậy, chỉ hữu tài năng hát nhép khớp miệng đến kinh ngạc, Trà My còn khiến nhiều người phải chú ý tới mình nhờ vẻ ngoài dễ thương với làn da trắng, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ và đặc biệt là đôi mắt biết biểu cảm. Việc bất ngờ nổi tiếng đi kèm với nhiều người quan tâm hơn đồng nghĩa với cuộc sống của cô bạn này bị xáo trộn đáng kể. Hot girl 10X này cảm thấy khá buồn nhưng bên cạnh cô vẫn có gia đình và bạn bè đồng hành. Theo nhiều dân mạng nhận xét, họ bị thu hút bởi clip hát nhép của Trà My trong hàng vạn trên mạng xã hội bởi sự tự tin và cách thể hiện ca khúc hát nhép siêu tự nhiên của cô bạn xinh đẹp này. . Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, rất nhiều lần Trà My nói về ước mơ, ngoài âm nhạc, cô muốn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh và HLV dance sport, Ngay sau khi đăng tải, clip của Trà My hút hơn 31.000 lượt like và nhiều bình luận chia sẻ. Cùng xem một số hình ảnh xinh xắn của cô bạn 10X sở hữu nụ cười răng khểnh đáng yêu. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

