10 nhân vật trẻ tài năng đáng để bạn theo dõi trên mạng

1. Anna Akana: Anna Akana là cô gái mang trong mình 8 dòng máu: Nhật Bản, Philippines, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Ai-len, Hawaii. Anna vốn là diễn viên hài, sở hữu gần 2 triệu fan trên mạng. Sản phẩm của Anna rất thú vị, cô thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm sống, những sự kiện mình trải qua trong đời, trong đó có cả việc em gái ruột 13 tuổi tự tử vì bị bắt nạt ở trường. 2. Arden Cho: Cô gái gốc Texas này được biết đến với vai diễn Kira Yukimura trong phim truyền hình nổi tiếng Teen Wolf. Ngoài đóng phim, 8X còn làm người mẫu và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày, những thử thách hài hước, kinh nghiệm du lịch, hát cover. 3. Domics: Domics không thu hút nhờ khuôn mặt đẹp trai, giọng hát hay. Thay vào đó, anh khiến người xem thích thú với loạt video hoạt hình đơn giản nhưng sống động, hài hước. Nội dung sản phẩm của Domics chỉ xoay quanh cuộc sống rất đỗi bình thường, những tình huống ai cũng gặp trong cuộc sống. Tuy vậy, bằng lối kể chuyện dí dỏm, hơn 4,7 triệu người đã bấm theo dõi anh. 4. Liza Koshy: Với khẩu hiệu "cô gái da nâu nhỏ với giấc mơ lớn", Liza Koshy từng bước chinh phục trái tim của người hâm mộ. Đến nay, cô sở hữu tới hơn 13 triệu fan trên mạng cùng gia tài toàn video "siêu hài hước". 5. Markiplier: Markiplier được coi như hiện tượng mạng khi có hơn 19 triệu người đăng ký xem video của anh. Dân mạng nhận xét Mark là anh chàng vui tính, dễ gần và luôn truyền năng lượng tích cực cho mọi người. 6. Natalie Tran: Bằng những video ghi lại cuộc sống thường ngày của mình cộng thêm tính cách vui vẻ, Natalie Tran hiện thu hút tới hơn một triệu fan. 7. NateWantsToBattle: Giống Markiplier, Nate nổi tiếng nhờ các video liên quan tới game. Khi xem video của Nate, phần lớn mọi người đều cảm nhận được sự tích cực. Theo Next Shark, thông điệp Nate muốn gửi gắm là hãy làm việc hết sức mình và yêu bản thân. Sở hữu khuôn mặt điển trai, anh chàng bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, Nate cũng đã phát hành video âm nhạc của riêng mình. 8. Nigahiga: Nigahiga không phải cái tên quá xa lạ trong giới trẻ. 9X hài hước có tới hơn 20 triệu người theo dõi trên mạng. 9. Seouljyu: Seouljyu vốn là rapper. Bằng những clip ngắn nhái lại các cảnh quay nổi tiếng của Hollywood nhưng theo mô típ phim Hàn, anh trở thành hiện tượng mạng mới. Anh thường đăng clip lên Instagram và sở hữu 40.900 lượt theo dõi. 10. Vietglish Fun: Sẽ ra sao nếu như hit của sao ngoại được dịch ra tiếng Việt theo cách sát nghĩa nhất hay được thể hiện theo phong cách nhạc cổ truyền Việt Nam? Câu hỏi này sẽ được giải đáp khi bạn biết tới cô gái gốc Việt - Kayla Nguyen. Mỗi video của Kayla đều khiến người xem không nhịn được cười bởi độ vui nhộn và "diễn sâu" của cô. Sản phẩm ấn tượng nhất có lẽ phải kể đến What Do You Mean (Justin Bieber) phiên bản đàn tranh. Mời quý độc giả xem video What Do You Mean by Justin Bieber - Vietnamese Style by Chị Kayla - Nguồn: Vietglish Fun

