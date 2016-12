Xây nhà ống hiện đại 3 tầng đầy đủ tiện nghi 1 tỷ đồng

Mục đích của việc thi công hòn non bộ ở bên trong không gian vườn thì để hài hòa được không gian sông núi và con người, thiên nhiên, do vậy khi bố trí hòn non bộ bạn phải đảm bảo việc đặt nó ở góc sân hay góc vườn theo hướng Bắc hay hướng Đông.