Từ cháy chung cư London, nhìn lại những chung cư bốc cháy ở VN

Ngày 14/6 vừa qua, vụ cháy chung cư Grenfell ở London đã khiến cả thế giới kinh hoàng. Vụ cháy khiến ít nhất 12 người chết, 74 người bị thương, trong đó có 18 người ở tình trạng nguy kịch. Ảnh: The Sun. Đây không chỉ là nỗi kinh hoàng đối với các nạn nhân, mà còn là tiếng chuông cảnh báo về việc quản lý, vận hành các tòa chung tại nước Anh cũng như toàn thế giới. Ảnh: The Sun. Vụ cháy cũng khiến chúng ta nhớ lại không ít chung cư lớn ở Việt Nam từng bị hỏa hoạn. Chiều ngày 24/5/2009 đám cháy lớn xảy ra tại cao ốc căn hộ cho thuê 32 tầng của khu phức hợp cao cấp Kumho Asiana Plaza, đường Lê Duẩn (TP HCM). Ảnh: Sggp. Nguồn cháy bùng phát từ khu vực tầng trệt. Nguyên nhân được xác định là khí gas của hệ thống dàn lạnh bên hông phải của tòa nhà bị xì. Rất may không có thương vong nào xảy ra. Ảnh: Tiin. Gần một năm sau, tối 10/3/2010 tại Hà Nội, chung cư JSC 18 tầng ở phố Lê Văn Lương mới đưa vào sử dụng bốc cháy nghi ngút. Ảnh: Tiền Phong. Hàng trăm người dân hoảng loạn lao ra khỏi nhà. Nhiều người bị mắc kẹt. Vụ cháy khiến 2 người đã bị chết do ngạt khói. Ảnh: Đất Việt. Chiều 27/8/2011, tầng 7 công trường xây dựng tổ hợp Keangnam (đường Phạm Hùng, Hà Nội) bất ngờ bốc khói đen nghi ngút khiến hàng trăm công nhân hoảng hốt, giao thông xung quanh cao ốc tắc nghẽn. Ảnh: Vietnamnet. Những cột khói bốc cao. Ảnh: Vietnamnet. Đây không phải là lần đầu tiên tòa cao ốc cao nhất Hà Nội - Kengnam xảy ra hỏa hoạn. Trước đó, ngày 24/3/2010, một đám cháy đã xảy ra tại tầng 25 của công trình Keangnam. Đám cháy không lớn nhưng khói bốc cao khiến người ở xa hàng km cũng có thể nhìn thấy. Ảnh: Vietnamnet. 9h sáng ngày 29/11/2016, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn. Khói bốc ngùn ngụt từ phía Tòa nhà CT1 khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: Otofun. Đám cháy tại Khu đô thị Xa La được xác định xuất phát từ bể bơi nằm trên nóc của một tòa nhà 4 tầng, sát tòa nhà CT1. Nhân viên bảo vệ đã dập cháy kịp thời, không gây thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: Otofun. Đây không phải là vụ cháy đầu tiên tại chung cư Xa La (Hà Đông). Trước đó, ngày 11/10/2015, tòa nhà CT4, khu đô thị Xa La xảy ra một vụ cháy lớn. Khoảng 30 phút sau, những tiếng nổ lớn từ tầng hầm của toà nhà CT4A, CT4B bắt đầu phát ra rồi khói ùn lên đen kịt từ hầm. Ảnh: Vietnamnet. Nguyên nhân đám cháy bắt nguồn từ hộp kỹ thuật cấp điện cho toà nhà CT4A. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên tầng hầm toà nhà. Ảnh: Vietnamnet. Vụ hỏa hoạn làm nhiều người bị thương, một số ít bị thương nặng còn lại đa số bị ngạt. Ảnh: Vietnamnet. Cách Khu đô thị Xa La không xa, khoảng 23h30 ngày 31/10/2016 một căn hộ tại tầng 8 chung cư Rainbow khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) bốc cháy khiến dân cư hốt hoảng chạy xuống dưới đất. Ảnh: Motthegioi. Sau khoảng 1 giờ, tình hình ổn định, người dân bắt đầu trở về nhà. Được biết, nguyên nhân cháy là do chủ một căn hộ thắp hương. Gió thổi mạnh khiến tàn hương bay xuống bén lửa vào bộ bàn ghế da và nhanh chóng bùng lên. Ảnh: Baogiaothong. Rất may, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số tài sản trong căn hộ bị cháy rụi. Ảnh: Motthegioi. Gần đây nhất, 21h ngày 17/4/2017, vụ cháy xảy ra tại một căn hộ trong chung cư Topaz Tower 2, thuộc Khu phức hợp Saigon Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: VOV. Vụ cháy không được dập tắt sau khoảng 15 phút nên không gây thương vong về người. Tuy nhiên, nó khiến hàng trăm hộ dân được phen hốt hoảng. Ảnh: Zing.

Ngày 14/6 vừa qua, vụ cháy chung cư Grenfell ở London đã khiến cả thế giới kinh hoàng. Vụ cháy khiến ít nhất 12 người chết, 74 người bị thương, trong đó có 18 người ở tình trạng nguy kịch. Ảnh: The Sun. Đây không chỉ là nỗi kinh hoàng đối với các nạn nhân, mà còn là tiếng chuông cảnh báo về việc quản lý, vận hành các tòa chung tại nước Anh cũng như toàn thế giới. Ảnh: The Sun. Vụ cháy cũng khiến chúng ta nhớ lại không ít chung cư lớn ở Việt Nam từng bị hỏa hoạn. Chiều ngày 24/5/2009 đám cháy lớn xảy ra tại cao ốc căn hộ cho thuê 32 tầng của khu phức hợp cao cấp Kumho Asiana Plaza, đường Lê Duẩn (TP HCM). Ảnh: Sggp. Nguồn cháy bùng phát từ khu vực tầng trệt. Nguyên nhân được xác định là khí gas của hệ thống dàn lạnh bên hông phải của tòa nhà bị xì. Rất may không có thương vong nào xảy ra. Ảnh: Tiin. Gần một năm sau, tối 10/3/2010 tại Hà Nội, chung cư JSC 18 tầng ở phố Lê Văn Lương mới đưa vào sử dụng bốc cháy nghi ngút. Ảnh: Tiền Phong. Hàng trăm người dân hoảng loạn lao ra khỏi nhà. Nhiều người bị mắc kẹt. Vụ cháy khiến 2 người đã bị chết do ngạt khói. Ảnh: Đất Việt. Chiều 27/8/2011, tầng 7 công trường xây dựng tổ hợp Keangnam (đường Phạm Hùng, Hà Nội) bất ngờ bốc khói đen nghi ngút khiến hàng trăm công nhân hoảng hốt, giao thông xung quanh cao ốc tắc nghẽn. Ảnh: Vietnamnet. Những cột khói bốc cao. Ảnh: Vietnamnet. Đây không phải là lần đầu tiên tòa cao ốc cao nhất Hà Nội - Kengnam xảy ra hỏa hoạn. Trước đó, ngày 24/3/2010, một đám cháy đã xảy ra tại tầng 25 của công trình Keangnam. Đám cháy không lớn nhưng khói bốc cao khiến người ở xa hàng km cũng có thể nhìn thấy. Ảnh: Vietnamnet. 9h sáng ngày 29/11/2016, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn. Khói bốc ngùn ngụt từ phía Tòa nhà CT1 khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: Otofun. Đám cháy tại Khu đô thị Xa La được xác định xuất phát từ bể bơi nằm trên nóc của một tòa nhà 4 tầng, sát tòa nhà CT1. Nhân viên bảo vệ đã dập cháy kịp thời, không gây thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: Otofun. Đây không phải là vụ cháy đầu tiên tại chung cư Xa La (Hà Đông). Trước đó, ngày 11/10/2015, tòa nhà CT4, khu đô thị Xa La xảy ra một vụ cháy lớn. Khoảng 30 phút sau, những tiếng nổ lớn từ tầng hầm của toà nhà CT4A, CT4B bắt đầu phát ra rồi khói ùn lên đen kịt từ hầm. Ảnh: Vietnamnet. Nguyên nhân đám cháy bắt nguồn từ hộp kỹ thuật cấp điện cho toà nhà CT4A. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên tầng hầm toà nhà. Ảnh: Vietnamnet. Vụ hỏa hoạn làm nhiều người bị thương, một số ít bị thương nặng còn lại đa số bị ngạt. Ảnh: Vietnamnet. Cách Khu đô thị Xa La không xa, khoảng 23h30 ngày 31/10/2016 một căn hộ tại tầng 8 chung cư Rainbow khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) bốc cháy khiến dân cư hốt hoảng chạy xuống dưới đất. Ảnh: Motthegioi. Sau khoảng 1 giờ, tình hình ổn định, người dân bắt đầu trở về nhà. Được biết, nguyên nhân cháy là do chủ một căn hộ thắp hương. Gió thổi mạnh khiến tàn hương bay xuống bén lửa vào bộ bàn ghế da và nhanh chóng bùng lên. Ảnh: Baogiaothong. Rất may, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số tài sản trong căn hộ bị cháy rụi. Ảnh: Motthegioi. Gần đây nhất, 21h ngày 17/4/2017, vụ cháy xảy ra tại một căn hộ trong chung cư Topaz Tower 2, thuộc Khu phức hợp Saigon Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: VOV. Vụ cháy không được dập tắt sau khoảng 15 phút nên không gây thương vong về người. Tuy nhiên, nó khiến hàng trăm hộ dân được phen hốt hoảng. Ảnh: Zing.