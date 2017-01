Trung tâm TM Đa chức năng xảy ra sự cố mất ATLĐ, xử thế nào?

(Kiến Thức) - Công trình Trung tâm Thương mại Đa chức năng do Công ty TNHH xây dựng An Phong làm nhà thầu chính đã bị tạm dừng thi công do để xảy ra sự cố 1 công nhân bị thương.

Kiến Thức, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM xác nhận: "Tổ công tác gồm Thanh tra Sở xây dựng, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và xã hội (TP HCM); UBND, Công an phường 12 và Phòng Quản lý Đô thị quận 10 vừa kết thúc buổi làm việc với Chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình Trung tâm Thương mại Đa chức năng (TMĐCN) và ra quyết định tạm dừng thi công đối với công trình nói trên". Công trình Trung tâm Thương mại Đa chức năng, phường 12, quận 10 do Công ty TNHH xây dựng An Phong làm nhà thầu chính đã bị tạm dừng thi công do xảy ra sự cố. Chiều ngày 12/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM xác nhận: "Tổ công tác gồm Thanh tra Sở xây dựng, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và xã hội (TP HCM); UBND, Công an phường 12 và Phòng Quản lý Đô thị quận 10 vừa kết thúc buổi làm việc với Chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình(TMĐCN) và ra quyết định tạm dừng thi công đối với công trình nói trên".

Theo ông Hùng, nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do trong quá trình thi công đã xảy ra sự cố công trình làm 1 công nhân bị thương.

Hiện trường sự cố võng giàn giáo xảy ra tại công trình xây dựng TTTM đa chức năng. “Qua thông tin ghi nhận ban đầu, tối 9/1, công trình Trung tâm Thương mại Đa chức năng (địa chỉ trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10) do công ty T.N làm chủ đầu tư và Công ty TNHH xây dựng An Phong là nhà thầu chính , tiến hành đổ sàn bê tông tầng 6 với diện tích khoảng 500m2”, Phó Chánh thanh tra, thông tin.

Đến khoảng hơn 2h rạng sáng 10/1/2017, hơn 100m3 sàn bê tông tươi vừa đổ bất ngờ võng xuống khiến nhiều người đang làm việc tháo chạy tán loạn. Theo ông Hùng thì qua báo cáo ban đầu từ nhà thầu An Phong, vụ việc làm 1 nam công nhân bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi xảy ra sự cố, Công an phường 12 đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, đồng thời báo cáo về các đơn vị có thẩm quyền liên quan để giải quyết.

Bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng thi công toàn bộ công trình để phục vụ công tác điều tra, nhà thầu An Phong đã cho công nhân nghỉ Tết sớm. “Bước đầu, ghi nhận nguyên nhân là do trong quá trình thao tác lắp dựng giàn giáo không đảm bảo an toàn dẫn đến vụ việc. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức cũng như thống kê chính xác về thiệt hại về người (nếu có) vẫn đang được làm rõ và đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu An Phong tạm dừng thi công, giữ nguyên hiện trạng, không được tự ý khắc phục để có phương án xử lý và làm rõ”, ông Hùng cho biết.

Được biết, công trình nói trên là Trung tâm thương mại đa chức năng do Công ty TNHH Xây dựng An Phong (trụ sở phường An Phú, quận 2) là nhà thầu chính. Quy mô công trình gồm 1 tầng hầm, 7 tầng trung tâm thương mại, tầng kỹ thuật và tầng mái.