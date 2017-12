Trại nuôi heo cũng được Alibaba biến thành khu đô thị

Địa ốc Alibaba có dấu hiệu vi phạm hình sự

Việc Công ty CP địa ốc Alibaba tự nhận là chủ đầu tư dự án để huy động vốn của khách hàng là không đúng quy định của pháp luật, có dấu hiệu vi phạm hình sự. Ông Trần Trọng Tuấn, giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ UBND TP.HCM chiều 30-11, đồng thời cho biết cơ quan điều tra đang vào cuộc làm việc với doanh nghiệp này.

Theo ông Tuấn, Alibaba đã tự nhận là chủ đầu tư để thu tiền giữ chỗ của khách hàng khi chưa được chấp thuận chủ đầu tư là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản.

Công ty này cũng không cung cấp hoặc cung cấp thông tin đất đai không chính xác theo Luật Đất đai, không công khai hoặc công khai không đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, do Alibaba không hợp tác, không cung cấp hồ sơ và không tham gia bất kỳ buổi làm việc nào của Sở Xây dựng, ông Tuấn kiến nghị thành phố giao sở tiếp tục phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM, và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an vào cuộc để có hướng xử lý đối với Công ty CP địa ốc Alibaba.

Mai Hoa - Tiến Long