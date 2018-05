TP.HCM nói gì về bán đấu giá 9 lô đất vàng Thủ Thiêm?

Theo quy hoạch 1/2000 được duyệt, Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc địa bàn các phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và một phần phường Bình An, Bình Khánh (quận 2), có diện tích 657 ha.