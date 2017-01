Thăm nhà thuở nhỏ của phu nhân các đời Tổng thống Mỹ

Bà Jacqueline Kennedy, phu nhân Tổng thống Mỹ John F. Kennedy lớn lên trong một căn nhà hai tầng khá giản dị tại Park Avenue, New York. Sinh ra tại Chicago, nhưng đến khi ba tuổi, bà Hillary Clinton chuyển tới sống tại căn nhà gạch hai tầng trên đường trên đường North Wisner ở Park Riddge, Illinois. Bà Michelle Obama - Phu nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama trải qua thời thơ ấu trong căn nhà gỗ một tầng ở Chicago. Ngôi nhà gạch hai tầng là nơi Phu nhân Lyndon B. Johnson, bà Bird Johnson lớn lên ở Karnack, Texas. Bà Laura Bush - phu nhân cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ ở Midland, Taxes. Đệ nhất phu nhân Mỹ - Melania Trump từng sống trong một căn nhà nhỏ khiêm tốn tại ngôi làng Sevnica trước khi theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Ngôi nhà thở nhỏ của bà Rosalynn Carter - phu nhân của Tổng thống Jimmy Carter ở Plains, Georgia được bao quanh bởi rất nhiều cây cổ thụ. Cựu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ - Bess Truman lớn lên tại Independence, thành phố Missouri. Bà Bess quen người Tổng thống Harry S. Truman khi hai người cùng chung trường trung học. Bà Pat Nixon - Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ từ 1969 đến 1974 sinh ra tại thị trấn khai thác mỏ nhỏ ở Ely, Nevada nhưng lại lớn lên ở California trong một trang trại nhỏ ở Artesia. Ngôi nhà cựu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ - Eleanor Roosevelt lớn lên tọa lạc tại số 37, West Street ở Manhattan. Lên 10 tuổi, khi cả cha và mẹ qua đời, bà Eleanor Roosevelt chuyển đến Tivoli, New York sống cùng bà ngoại. Căn nhà khá đơn giản bà Nancy Reagan sống hồi nhỏ tọa lạc tại thành phố New York. Bà sống ở đây 2 năm trước khi chuyển sang Bethesda, Maryland. Nguồn ảnh: House.

