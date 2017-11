Thảm cảnh nhếch nhác ở loạt nhà tái định cư vị trí “vàng” Hà Nội

1. Dự án nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu

Khối nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng) được xây dựng từ những năm 1995, 1996 với 155 căn hộ do Cty CP Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư. Dự án đã được chủ đầu tư hoàn thiện từ năm 2015, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có người cư dân đến ở. Theo tìm hiểu của Kiến Thức, nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu được coi là tòa nhà tái định cư có vị thế đẹp nhất nhì Hà Nội. Trong ảnh là cổng ra vào tòa nhà bị chắn bởi những chiếc thang, chỉ để hở ra một khoảng trống nhỏ. Một tòa mặt giáp đường Đại Cồ Việt, mặt còn lại trông ra đường Tạ Quang Bửu. Tại đây, có thể đi công viên Thống Nhất hoặc vào trung tâm Hà Nội rất gần. Lối xuống tầm hầm được rào bởi ghế băng, thang và những thanh gỗ Phần trên cửa ra vào được hàn gắn bởi những thanh thép to bản trông rất thiếu thẩm mỹ. Mặt tòa nhà trên đường Đại Cồ Việt bị che bởi những ngôi nhà phía ngoài, trông khá lụp xụp. Chỉ có một ngõ nhỏ để đi vào tòa chung cư từ mặt này. Phần bậc lên xuống tòa nhà bị "hở hàm ếch" một khoảng khá lớn. Phía sau tòa nhà là bãi tập kết rác. 2. Khu tái định cư Thành phố giao lưu

Được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhưng đến nay, toàn bộ 3 khối nhà CT1 A, B, C của Khu tái định cư Thành phố giao lưu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn thưa thớt người ở. Khoảng 50% số căn hộ trong tình trạng cửa đóng then cài hoặc niêm phong. Có những tầng không một bóng người, nhiều tầng chỉ có 1, 2 căn hộ được sử dụng. Theo người dân, thực tế chỉ có khoảng 15% người dân hiện ở đây là dân tái định cư, còn lại là cho thuê hoặc không đúng đối tượng. Cư dân ở đây cho biết do chất lượng xây dựng chung cư quá kém, tình trạng thấm dột, thang máy hay hỏng… khiến nhiều người không muốn về ở. Cửa kính hội trường tòa nhà CT1A bị nứt. Cảnh tượng nhếch nhác bên ngoài tòa chung cư chẳng khác gì “khu ổ chuột”. Nhiều hộp cứu hỏa bị bung cánh, bên trong không có bình cứa hỏa. Cạnh tòa chung cư là bãi tâp kết vật liệu xây dựng. Tường chung cư nhiều khu vực bị bong tróc, ẩm mốc. Các vườn tiểu cảnh biến thành vườn rau xung quanh các chân tòa nhà. 3. Khu chung cư tái định cư Hoàng Cầu

Khu chung cư tái định cư Hoàng Cầu (quận Đống Đa) nằm cạnh, phía sau tòa tháp D’. Le Pont D’or của Tân Hoàng Minh. Dự án do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư với đơn vị đại diện là Ban quản lý dự án quận. Dự án xây dựng quỹ nhà tái định cư cho nhà di dân giải phóng mặt bằng ao Hoàng Cầu theo quyết định phê duyệt ngày 31/10/2011 của UBND TP. Hà Nội. Hiện 4 tòa CT2A, CT2B, CT2C và CT3 màu trắng đã cơ bản hoàn thiện thang máy và nhiều cơ sở phụ trợ khác... nhưng số lượng người về ở khá khiêm tốn. Nhiều cánh cửa được niêm phong, dán băng dính để cấm người ra vào. Bên trong khu gửi xe của chung cư tái định cư Hoàng Cầu khá ảm đạm. Lối vào tầng hầm bị đóng kín, bên ngoài la liệt rác. Dự án được nhiều người rao bán căn hộ suất ngoại giao với giá bán rất cao từ 29 - 30,5 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá gốc của những căn tái định cư này chỉ từ 14,5-16 triệu đồng/m2.

1. Dự án nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu

Khối nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng) được xây dựng từ những năm 1995, 1996 với 155 căn hộ do Cty CP Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư. Dự án đã được chủ đầu tư hoàn thiện từ năm 2015, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có người cư dân đến ở. Theo tìm hiểu của Kiến Thức, nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu được coi là tòa nhà tái định cư có vị thế đẹp nhất nhì Hà Nội. Trong ảnh là cổng ra vào tòa nhà bị chắn bởi những chiếc thang, chỉ để hở ra một khoảng trống nhỏ. Một tòa mặt giáp đường Đại Cồ Việt, mặt còn lại trông ra đường Tạ Quang Bửu. Tại đây, có thể đi công viên Thống Nhất hoặc vào trung tâm Hà Nội rất gần. Lối xuống tầm hầm được rào bởi ghế băng, thang và những thanh gỗ Phần trên cửa ra vào được hàn gắn bởi những thanh thép to bản trông rất thiếu thẩm mỹ. Mặt tòa nhà trên đường Đại Cồ Việt bị che bởi những ngôi nhà phía ngoài, trông khá lụp xụp. Chỉ có một ngõ nhỏ để đi vào tòa chung cư từ mặt này. Phần bậc lên xuống tòa nhà bị "hở hàm ếch" một khoảng khá lớn. Phía sau tòa nhà là bãi tập kết rác. 2. Khu tái định cư Thành phố giao lưu

Được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhưng đến nay, toàn bộ 3 khối nhà CT1 A, B, C của Khu tái định cư Thành phố giao lưu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn thưa thớt người ở. Khoảng 50% số căn hộ trong tình trạng cửa đóng then cài hoặc niêm phong. Có những tầng không một bóng người, nhiều tầng chỉ có 1, 2 căn hộ được sử dụng. Theo người dân, thực tế chỉ có khoảng 15% người dân hiện ở đây là dân tái định cư, còn lại là cho thuê hoặc không đúng đối tượng. Cư dân ở đây cho biết do chất lượng xây dựng chung cư quá kém, tình trạng thấm dột, thang máy hay hỏng… khiến nhiều người không muốn về ở. Cửa kính hội trường tòa nhà CT1A bị nứt. Cảnh tượng nhếch nhác bên ngoài tòa chung cư chẳng khác gì “khu ổ chuột”. Nhiều hộp cứu hỏa bị bung cánh, bên trong không có bình cứa hỏa. Cạnh tòa chung cư là bãi tâp kết vật liệu xây dựng. Tường chung cư nhiều khu vực bị bong tróc, ẩm mốc. Các vườn tiểu cảnh biến thành vườn rau xung quanh các chân tòa nhà. 3. Khu chung cư tái định cư Hoàng Cầu

Khu chung cư tái định cư Hoàng Cầu (quận Đống Đa) nằm cạnh, phía sau tòa tháp D’. Le Pont D’or của Tân Hoàng Minh. Dự án do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư với đơn vị đại diện là Ban quản lý dự án quận. Dự án xây dựng quỹ nhà tái định cư cho nhà di dân giải phóng mặt bằng ao Hoàng Cầu theo quyết định phê duyệt ngày 31/10/2011 của UBND TP. Hà Nội. Hiện 4 tòa CT2A, CT2B, CT2C và CT3 màu trắng đã cơ bản hoàn thiện thang máy và nhiều cơ sở phụ trợ khác... nhưng số lượng người về ở khá khiêm tốn. Nhiều cánh cửa được niêm phong, dán băng dính để cấm người ra vào. Bên trong khu gửi xe của chung cư tái định cư Hoàng Cầu khá ảm đạm. Lối vào tầng hầm bị đóng kín, bên ngoài la liệt rác. Dự án được nhiều người rao bán căn hộ suất ngoại giao với giá bán rất cao từ 29 - 30,5 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá gốc của những căn tái định cư này chỉ từ 14,5-16 triệu đồng/m2.