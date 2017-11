Thảm cảnh hẻm nhỏ dày đặc chung cư, cao ốc ở TPHCM

Hàng loạt cao ốc, chung cư với hàng nghìn căn hộ được xây dựng trong các hẻm nhỏ đã gây ra thảm cảnh ùn tắc giao thông thường xuyên và nguy hiểm nhất là rủi ro khi có sự cố cháy nổ. Tình trạng này đang xảy ra nhiều nơi ở TP.HCM. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, con hẻm nhỏ trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) chỉ vài mét, dọc 2 bên hẻm nhà cửa san sát nhau với lưu lượng người xe lúc nào cũng tấp nập. Tuy nhiên ngay ở cuối con hẻm chỉ vừa đủ chiếc xe hơi lưu thông này, một chung cư cao hơn 10 tầng có diện tích 1200m2 với 50 căn hộ, trung tâm thương mại...đã đi vào hoạt động, khiến giao thông qua khu vực này luôn trong tình trạng quá tải. Trong con hẻm nhỏ số 262 trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, hàng loạt căn hộ chung cư đã hoàn thành, đang thi công và sắp triển khai khiến người dân sống ở khu vực này vô cùng bất an, lo lắng. "Hẻm nhỏ chỉ đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân xưa nay. Thế nhưng hàng loạt căn hộ, chung cư được xây dựng, tương đương với lượng cư dân đổ về đông đúc, trong khi đường xá không mở rộng thì làm sao không quá tải, không ùn tắc. Điều lo lắng nhất là nếu xảy ra thảm họa cháy nổ thì hậu quả sẽ rất thảm khốc", người dân ở hẻm 262 Lũy Bán Bích, bày tỏ. Theo ghi nhận của Kiến Thức, trong con hẻm 262 chỉ rộng chưa đến 5m nói trên, đang có 3 chung cư mọc lên san sát nhau. Đó là chung cư Lotus Garden 2 block cao 21 tầng với gần 600 căn hộ; 1 chung cư đối diện với 523 căn hộ, 1300 chỗ đậu xe máy và ô tô. Cạnh đó là 1 chung cư cao hàng chục tầng đang rầm rộ xây dựng. Theo ông Đinh Duy Trinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản Việt Nam, việc xây dựng các cao ốc, chung cư trong các con hẻm nhỏ là rất nguy hiểm. Không chỉ làm quá tải hạ tầng giao thông, gây kẹt xe, ngập nước; quá tải về hạ tầng dịch vụ y tế, giáo dục...mà còn ảnh hưởng đến an toàn PCCC. "Khi xảy ra sự cố, phương tiện cứu hỏa sẽ khó tiếp cận vì con hẻm đã nhỏ hẹp, người dân còn cơi nới, lấn chiếm. Trong khi đó tại các chung cư, cao ốc hiện nay, các phương tiện chữa cháy chưa thể tiếp cận được các tầng cao nhất của tòa nhà", ông Trinh chia sẻ thêm. Hình ảnh dự án căn hộ trong con hẻm số 239 đường Khuông Việt, quận Tân Phú. Ông Lê Hòang Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, việc nhiều chung cư, cao ốc chen trong các con hẻm nhỏ là hệ lụy từ việc cấp phép quy hoạch trên giấy, dựa vào quy hoạch đường dự phóng chứ không phải dựa trên thực tế. Theo ông Châu, có những con hẻm trong quy hoạch là 20 - 30m, tuy nhiên thực tế chỉ 4 - 5m và khi doanh nghiệp xin phép làm dự án, cơ quan có thẩm quyền chỉ căn cứ vào quy hoạch và cấp phép mà không có sự kiểm tra thực tế xem hạ tầng khu vực đó có bảo đảm hay không. Ông Châu đề nghị thành phố cần siết lại việc cấp phép xây dựng. Chỉ cấp phép ở những khu vực được kết nối hạ tầng tốt để tránh tình trạng kẹt xe, ngập nước và đặc biệt là an toàn PCCC.

