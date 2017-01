"Soi" những ngôi nhà hoành tráng của diễn viên Lý Hùng

Từng là một trong những nam diễn viên đình đám nhất Việt Nam thời kỳ phim “mỳ ăn liền” và được mệnh danh là "Ông Hoàng phòng vé". Sau nhiều năm, khi đã già , Lý Hùng đã đóng phim ít dần. Anh tập trung cho việc đầu tư chứng khoán bất động sản và làm phim. Lý Hùng cũng đang nắm trong tay nhiều cổ phần BĐS lớn như Khang Điền do anh trai Lý Hùng sáng lập. Ảnh: Danviet. Theo đà phát triển của công ty Khang Điền và hậu thuẫn từ gia đình giàu có, không lạ khi Lý Hùng có cuộc sống bao nhiêu người mơ trong biệt thự sang trọng rộng rãi khó đại gia nào bì kịp. Ảnh: Soha. Nam diễn viên cùng gia đình mới dọn đến căn biệt thự nhà vườn ở quận Tân Bình để kịp đón chào năm mới. Căn nhà này có diện tích khoảng 700m2, gồm 3 tầng. Lý Hùng xây nhà này để cha mẹ anh có không gian thoáng mát, yên tĩnh, dưỡng sinh tuổi già. Ảnh: Zing. Căn nhà do chính tay nam diễn viên lên ý tưởng thiết kế và chọn nội thất. Mất 2 năm xây dựng theo ý chủ nhân, ngôi nhà mới được hoàn thành. Ảnh: Zing. Tầng 1 là không gian của cha mẹ và em gái, tầng 2 là không gian của nam diễn viên. Anh dành cả 100m2 cho phòng ngủ rộng rãi. Ảnh: Zing. Để chống ngập nước khi triều cường lên, Lý Hùng còn chịu chơi nhập hẳn cầu gầm nâng xe ở Mỹ về. Bên ngoài sảnh là nơi ưu tiên cho thú chơi chim và cây kiểng của hai bố con Lý Hùng. Ảnh: Vitalk. Ngoài căn nhà vừa mới chuyển đến, trước đây Lý Hùng sống trong một ngôi nhà cũng rất rộng rãi ở quận 10. Căn nhà này là trụ sở của hãng sản xuất phim do cha anh đứng tên. Ảnh: Vietnamnet. Ngôi nhà đã xây dựng rất lâu, lưu giữ nhiều kỷ niệm trong quá trình hoạt động nghệ thuật của 2 bố con. Vì thế, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, tiền vào như nước, nam diễn viên vẫn không chuyển ra khỏi nhà. Ảnh: Vietnamnet. Vừa làm xưởng phim, vừa là không gian sống, sân thượng xanh là nơi cho Lý Hùng chơi cá, bố anh chơi cây cảnh và mẹ trồng hoa lan. Ảnh: Vitalk.

