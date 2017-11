Soi độ "khủng" của sân golf Phượng Hoàng xây dựng sai quy định

Theo nguồn tin trên báo Tiền phong, mới đây Bộ TN&MT có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc kiểm tra dự án sân golf Phượng Hoàng (Phoenix golf) thuộc xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Golfasian. Kết quả điều tra của Đoàn công tác Bộ TN&MT, chủ đầu tư dự án sân golf Phượng Hoàng và các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã không tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Ảnh: Golfasian. Sau khi có kết luận Thanh tra Chính phủ, tỉnh Hòa Bình mới cấp giấy phép quy hoạch cho chủ đầu tư để làm căn cứ lập đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết. Ảnh: Golfasian. Sân golf Phượng Hoàng được xây dựng tại làng Rổng Vòng - Rổng Cấn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, nằm cách Hà Nội 38 km. Ảnh: Golffami. Dự án sân golf Phượng Hoàng trải rộng 311,7ha, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với tổng mức đầu tư 38 triệu USD, được UBND tỉnh Hòa Bình cấp phép cho Tập đoàn Chamvit (Hàn Quốc). Ảnh: Golffami. Sân golf Phượng Hoàng bắt đầu triển khai xây dựng từ năm 2005, đến năm 2009 thì chính thức đi vào khai thác, sử dụng. Ảnh: Golfasian. Sân có 54 lỗ gồm có 3 sân: Phoenix Course do Golf Plan (Mỹ) thiết kế, Champion Course do Song Ho Korea thiết kế và Dragon Course do Japanese Company thiết kế. Ảnh: Golf Tour Việt Nam. Sở hữu không gian cảnh quan đẹp, sân golf Phượng Hoàng còn được ví von như “Hạ Long trên đất liền”. Ảnh: Báo đầu tư. Đây cũng được xem là sân golf lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Mặc dù vậy, thời gian qua, dư luận đã "khui" ra khá nhiều sai phạm ở dự án này như: Tự ý xây dựng hệ thống đường điện cáp ngầm qua đất nông nghiệp của người dân mà không đền bù nhiêu năm; Nhiều hạng mục công trình xây dựng không phép; Xác định tiền thuê đất không đúng quy định... Ảnh minh họa: Golftimes.

