“Số phận” của loạt công sản, dự án liên quan đến Vũ Nhôm

Một trong những dự án khủng liên quan đến Vũ Nhôm tại Đà Nẵng - Phú Gia Compound đang trong giai đoạn hoàn thiện và chào bán biệt thự 5,8-14 tỉ đồng/căn. Ảnh: Viethouse. Dự án Harbour Ville Riverside Đà Nẵng 13,6 ha được UBND TP phê duyệt, có giấy đỏ cho 360 lô nền biệt thự cùng trung tâm thương mại-dịch vụ. Ảnh: Batdongsan. Dự án Công viên An Đồn hiện là trường mẫu giáo rộng 3.600 m2. Trường do Công ty TNHH IVC làm chủ đầu tư với số vốn hơn 200 tỷ đồng. Ảnh: PL TP.HCM. Khu du lịch ven biển đường Trường Sa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) do Công ty TNHH IVC làm chủ đầu tư hiện vẫn bỏ hoang. Ảnh: PL TP.HCM. Trước khi ông Vũ Nhôm bị bắt, 29 ha đất tại khu đô thị Đa Phước đã chuyển cho ông Võ Ngọc Châu (trú TP.HCM). Bộ Công an yêu cầu Đà Nẵng xác định giá đất thời điểm đổi chủ để làm rõ việc chấp hành quy định của pháp luật về các loại thuế khi chuyển dự án. Ảnh: PL TP.HCM. Khu đất công rộng hàng nghìn m2 tại số 37 Pasteur (2010) và số 39 Pasteur (2011) được ông Phan Văn Anh Vũ thâu tóm đang được sử dụng để kinh doanh quán cà phê và bida. Ảnh: Coccocmap. Hai ngôi nhà số 45 và 47 đường Nguyễn Thái Học được Vũ Nhôm tặng cho ông Nguyễn Xuân Anh (nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng). Hiện việc kinh doanh vé máy bay tại đây vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Baodatviet. Khu đất công sản 318 Lê Duẩn là một khu đất lớn hiện là cửa hàng kinh doanh điện thoại, đồ điện tử. Ảnh: Baodatviet. Khu đất số 57 đường Lê Duẩn ngay trung tâm TP Đà Nẵng đang là một dãy gồm 4 căn nhà bày bán áo quần và giày dép. Ảnh: Baodatviet. Lô đất 100 Bạch Đằng đang được sử dụng làm nhà hàng. Ảnh: Baodatviet. Dự án nhà hàng - bến du thuyền do Công ty TNHH IVC làm chủ đầu tư. Ngày 31/1 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã giao Ban cán sự đảng UBND TP làm việc với chủ đầu tư, vận đồng thu hồi dự án, nghiên cứu chuyển đổi công năng gắn với di tích Thành Điện Hải phía trong. Ảnh: PL TP.HCM. Khu đất tại đường 2 Tháng 9 - Phan Thành Tài (quận Hải Châu) được cho thuê lại làm cây xăng dầu, phía sau bỏ trống. Ảnh: PL TP.HCM. Lô đất số 89 Hùng Vương được sử dụng để kinh doanh buôn bán. Ảnh: Baodatviet. Số nhà 86 Bạch Đằng được quây kín. Hiện nơi đây đã mọc lên một tòa nhà cao tầng và được gộp lại với 2 lô 84 và 88. Ảnh: Baodatviet. Video: Nhà ông Vũ Nhôm đang bị công an khám xét. Nguồn: PL TPHCM.

