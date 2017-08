Siêu dự án Happyland thế nào trước khi nợ 1.800 tỷ?

Năm 2011, siêu dự án Happyland được Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An (Công ty Phú An) thuộc Công ty CP Tập đoàn Khang Thông khởi công rầm rộ với tham vọng trở thành dự án du lịch nghỉ dưỡng số 1 Đông Nam Á. Ảnh: Bizlive. Dự án rộng 688ha, nằm tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD. Quy mô giai đoạn 1 của dự án 338ha, giai đoạn 2 350ha. Ảnh: Ndh. Trong đó, công trình trung tâm là công viên với chủ đề Happyland, có kinh phí là 600 triệu USD, gồm nhiều hạng mục như khách sạn, khu mua sắm, trung tâm triển lãm, phim trường, trung tâm tiệc cưới, không gian văn hoá Việt Nam, chợ nổi, các nhà hàng, sân khấu trong và ngoài trời, khu đô thị thành phố tự do. Ảnh: Ndh. Để thực hiện tham vọng này, Công ty CP Tập đoàn Khang Thông mời một số công ty tư vấn hàng đầu thế giới hợp tác, như Steelman Partners (đảm nhận khâu thiết kế), Savills (lập nghiên cứu tiền khả thi), Hill International (cung cấp dịch vụ quản lý), Tishman Contruction (tổng thầu thi công)…Ảnh: Tuổi trẻ. Về nguồn vốn thực hiện, ngoài huy động các ngân hàng trong nước như BIDV, Agribank, Ocean Bank...chủ đầu tư còn kêu gọi đối tác nước ngoài đến từ Hoa Kỳ, Hồng Công, Singapore, Nga, Đức...Ảnh: Tuổi trẻ. Theo dự kiến, dự án Happyland sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 4/2014. Sau khi đưa vào hoạt động, dự án sẽ tạo ra gần 10 nghìn lao động trực tiếp và một lượng lớn lao động gián tiếp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương và khu vực lân cận. Ảnh: Tuổi trẻ. Bên cạnh đó, Happyland còn đảm bảo cho khoảng 14 triệu lượt khách đến tham quan mỗi năm. Các công trình giải trí kết hợp giữa yếu tố truyền thống Việt Nam và nét hiện đại của các công viên nổi tiếng thế giới như Disneyland, Universal Studio...Ảnh: Tuổi trẻ. Tuy nhiên, từ khi khởi công đến nay, dự án Happyland có tiến độ ì ạch do nhiều bất lợi và rủi ro tiềm ẩn. Đến thời điểm này khu vui chơi giải trí Happyland vẫn chưa được khai trương như dự kiến do việc kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư ngoại gặp khó khăn. Ảnh: Người tiêu dùng. Bên cạnh một số hạng mục về cổng, nhà ở, trường đua...thì vẫn còn nhiều hạng mục xây dựng dở dang. Ảnh: Tuổi trẻ. Mới đây, Cục Thi hành án tỉnh Long An đã xác minh Công ty Phú An hiện nay không còn số dư trong tài khoản. Chủ dự án còn đang nợ tiền của công nhân và tiền thu hồi đất (do sót thửa, sót diện tích) chưa đền bù xong. Ảnh: Tuổi trẻ. Cũng theo thông tin từ Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An, công ty nợ và phải thi hành án cho các tổ chức, cá nhân khoảng 1.800 tỷ đồng. Ảnh: Tuổi trẻ. Trước tình trạng nợ bần bủa vây, Công an tỉnh Long An đã cấm xuất cảnh đối với bà Phan Thị Phương Thảo (chủ tịch HĐQT công ty). Các cổ đông Công ty Phú An không được thực hiện giao dịch khi chưa chưa được cơ quan thi hành án đồng ý. Ảnh: Tuổi trẻ.

