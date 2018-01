Nhược điểm dự án Roman Plaza của Hải Phát INVEST khách mua nên biết

Tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ và căn hộ Roman Plaza của Hải Phát nằm trên đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài - phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tổng diện tích đất 35.889 m2, quy mô 25 tầng cao và 3 tầng hầm. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát – Hải Phát INVEST làm chủ đầu tư, dự kiến Quý II/2019 sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng. Dự án Roman Plaza được quảng cáo "ở vị trí đắc địa với giao thông thuận lợi do nằm ngay trên mặt đường Lê Văn Lương kéo dài – tuyến đường giao thông kết nối dễ dàng cùng các cung đường huyết mạch của Thủ đô như: Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, Vành Đai 3, đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông"… Tuy nhiên trên thực tế ghi nhận của PV Kiến Thức, tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài hiện được xem là "điểm đen" về ách tắc giao thông ở nội thành Hà Nội. Do đường Tố Hữu có lòng đường không lớn, lại phải dành thêm một phần cho tuyến xe bus nhanh BRT nên vào giờ cao điểm từ 7h – 9h sáng, 16h30 – 19h tối, đoạn đường này thường xuyên xảy ra ách tắc nghiêm trọng. Hình ảnh ùn tắc giao thông xảy ra vào lúc 8h30 sáng 9/1/2018, ngay trước cổng dự án Roman Plaza. Hơn nữa, dự án Roman Plaza bị bao vây tứ phía là các tòa nhà chung cư cao tầng... Theo đó, bên phải là KĐT Mỗ Lao với quy mô hơn 26.000 dân. Bên trái là KĐT Trung Văn với quy mô khoảng 4.000 dân. Phía trên là gần 10.000 căn hộ từ các tòa chung cư trên trục đường Lê Văn Lương. Hình ảnh giao thông phía trên dự án Roman Plaza lúc 9h sáng ngày 9/1/2018 tại điểm buýt nhanh ngay ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Trãi. Thậm chí, có những lúc người dân phải phi xe lên vỉa hè để cố gắng thoát khỏi "điểm đen" ùn tắc. Tương tự, phía dưới dự án Roman Plaza là áp lực khoảng 20.000 căn hộ từ hàng chục tòa nhà đã và đang xây dựng ở KĐT Dương Nội, KĐT Văn Khê... Không chỉ vấn nạn tắc đường, ngay mặt sau của chung cư hiện đại Roman Plaza là dòng sông Nhuệ đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Hàng nghìn tấn rác thải, nước thải sinh hoạt được người dân thải ra mỗi ngày, dẫn đến ứ đọng, rác thải nổi lềnh phềnh gây ô nhiễm nghiêm trọng... Video "Thảm cảnh sống biệt thự... hít nước cống thối". Nguồn: VTC14.

