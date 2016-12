Những khách sạn Việt nổi bật trên báo ngoại năm 2016

Gần đây nhất, khách sạn Việt Nam có tên Atlas Hotel Hoian ở Hội An với không gian xanh mướt đã xuất hiện nổi bật trên tạp chí kiến trúc Archdaily. Đây là công trình do công ty kiến trúc sư danh tiếng Võ Trọng Nghĩa thiết kế. Khách sạn độc đáo này gây ấn tượng mạnh bởi khung cảnh thoáng mát và thiết kế độc đáo, các mặt tiền được bao phủ bởi cây xanh. Khách sạn 5 tầng này gồm 48 phòng nghỉ và các khu chức năng giải trí khác nhau như nhà hàng, quán cà phê, bar trên tầng thượng, spa, phòng tập thể dục và hồ bơi. Cây xanh xuất hiện ở tất cả các ban công mặt tiền, dọc theo hành lang hẹp và trên mái khách sạn Atlas Hotel Hoian. Điều này tạo được ấn tượng mạnh về không gian xanh tươi, thân thiện. Trước đó, khách sạn container ở Nha Trang có tên Ccasa Hostel cũng được tờ báo kiến trúc ArchDaily của Mỹ đăng tải với những hình ảnh rất ấn tượng. Khách sạn Ccasa Hostel tọa lạc trên đường Sao Biển, cách biển 200m, cách trạm xe buýt 100m, cách chợ 500m, vô cùng thuận lợi để khám phá vẻ đẹp của thành phố biển Nha Trang. Khách sạn rất gần một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang như Hòn Chồng – Hòn Vợ, tháp Bà Ponagar... Ccasa Hostel được xây dựng lấy ý tưởng những chiếc cabin trong toa tàu, bên trong ngôi nhà Container của Ccasa, mỗi phòng ngủ là một chiếc cabin. Khách sạn có 10 cabin với 43 giường với nhiều loại khác nhau từ 2 – 6 người. Mỗi phòng đều có máy điều hòa, hệ thống tủ có khoá riêng, khoá phòng bằng thẻ từ. Trên mỗi giường đều có rèm kéo, đèn chiếu sáng cá nhân và móc treo đồ. Hồi tháng 10, tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveler gần đây đã công bố kết quả giải thưởng thường niên do độc giả bình chọn, Readers Choice Awards. Trong đó, hai khách sạn Việt Nam là Park Hyatt Sài Gòn và Sofitel Legend Metropole Hà Nội lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng "Những khách sạn hàng đầu ở Nam Á". Ảnh: Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội được xây dựng vào năm 1901 và từng tiếp đón các vị đại sứ, nhà văn, chính khách quốc gia. Khách sạn tọa lạc tại trung tâm Hà Nội và có kiến trúc Pháp tuyệt đẹp. Khách đặt phòng tại đây được tham quan hầm trú bom bên dưới khách sạn. Khách sạn được biết đến là nơi có các món ăn ngon, quán rượu nổi tiếng. Ngoài ra, tại đây còn có những tiện nghi không phải khách sạn nào cũng có như: trung tâm sức khỏe, bể bơi ngoài trời, khu hỗ trợ công tác và hội nghị... Sofitel Metropole liên tục được bình chọn là một trong những khách sạn hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà còn tại châu Á. Trong hình là khách sạn Park Hyatt Saigon được xây dựng từ thời Pháp. Khách sạn nhìn ra Nhà hát Lớn trên quảng trường Lam Sơn; cách phố mua sắm Đồng Khởi 100 m, gần nhà thờ Đức Bà, bưu điện Trung tâm và dinh Thống Nhất. Khách sạn Park Hyatt Saigon có 252 phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi và 21 phòng thuộc dạng căn hộ. Park Hyatt có bể bơi ngoài trời, bar, club, quầy rượu, phòng hội thảo, trung tâm spa và chăm sóc sức khỏe. Hồi tháng 1/2016, tạp chí du lịch nổi tiếng Trip Advisor (Mỹ) cũng xếp hạng top 10 khách sạn tốt nhất thế giới 2016, trong đó có một khách sạn Việt Nam là Hanoi La Siesta Hotel and Spa. Khách sạn ở Hà Nội này đứng thứ 4 trong danh sách. Nằm khá gần với Hồ Hoàn Kiếm và những địa điểm thu hút khách du lịch, khách sạn Hanoi La Siesta Hotel and Spa gồm 50 phòng rộng rãi và sang trọng. Giá phòng trung bình ở đây là 109 USD/đêm.

