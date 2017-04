Những khách sạn đắt nhất Việt Nam khiến du khách mê mệt

1. Times Square Sài Gòn

Theo thông tin từ News Zing, President Suite là phòng khách sạn xa xỉ nhất trong dãy phòng tiêu chuẩn nguyên thủ quốc gia nằm tại tầng 38,39 của toà nhà Times Square (Sài Gòn) tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Ảnh: Zing. Tổng diện tích căn phòng lên tới 313 m2, bao gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng làm việc, phòng ăn cùng một nhà bếp. Ảnh: Zing. Giá thuê phòng một đêm là hơn 17.000 USD, tương đương gần 400 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, phòng nguyên thủ quốc gia của Times Square được cho là đắt nhất Việt Nam. Ảnh: Trí thức trẻ. 2. Khách sạn J.W Marriott

7.000 USD là chi phí cho mỗi đêm ở phòng Tổng thống của J.W Marriott - một trong top những khách sạn đắt nhất Việt Nam, tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của Hà Nội, bên cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Vietnam+. Căn phòng Presidential Suite (phòng Tổng thống) có tổng diện tích lên tới 320 m2. Bên trong có 8 phòng riêng biệt khác nhau, 3 tivi lớn màn hình 47 inch cùng hệ thống âm thanh hiện đại. Riêng phòng khách đã chiếm trọn gần một nửa tổng diện tích sử dụng chung. Ảnh: Vietnam+. Đây cũng là một trong những phòng Tổng thống có diện tích lớn nhất, đắt nhất tại Việt Nam; là một trong ba căn phòng của khách sạn mà khách thuê có thể kéo rèm đón ánh sáng tự nhiên và hướng mắt ngắm nhìn đường phố Hà Nội. Ảnh: Vietnam+. 3. Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội

Nằm trong top những khách sạn xa xỉ có giá phòng đắt nhất Việt Nam phải kể đến tiếp đó là khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội. Có thể nói, Imperial Suite, niềm tự hào của khách sạn cổ kính và giàu lịch sử Metropole Hà Nội, được tạo nên bởi sự sang trọng, đẳng cấp thực sự trong một không gian hiện đại không kém phần xa hoa. Ảnh: Internet. Trong không gian gần 200m², Imperial Suite được thiết kế đồng bộ với 2 gam màu trắng và đỏ ấn tượng. 3 màn hình phẳng cỡ lớn được bố trí ở phòng khách lớn, phòng ngủ và phòng tắm. Căn phòng ngủ được bố trí thuận tiện, tinh tế ngay liền kề phòng tắm, qua tấm gương trong vắt, biến ảo. Ảnh: Internet. Phòng tắm được trang trí với tông màu chủ đạo là vàng và đỏ, lãng mạn, có bồn tắm đứng kiểu Pháp và tắm xông hơi. Không gian sáng, lấp lánh nhờ gương, đèn chùm, tường kính lớn. Giá phòng Tổng thống hiện là 4.851 USD (hơn 107 triệu đồng). Ảnh: Internet. 4. Khách sạn Inter Continental Hanoi Westlake

InterContinental Hanoi Westlake (Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội) là khách sạn duy nhất nổi hoàn toàn trên mặt nước hồ Tây. Căn phòng nguyên thủ (President Suite) cũng rất đặc biệt với tổng diện tích 305 m2 và có 7 ban công rộng, riêng biệt cho từng căn phòng hướng ra hồ Tây. Ảnh: Zing. Dãy phòng bao gồm phòng khách lớn, phòng ăn (có thể dùng làm phòng họp), hai phòng ngủ tiện nghi, hai phòng tắm, một phòng vệ sinh riêng, khu bếp với lối đi riêng cho nhân viên phục vụ. Bàn làm việc được đặt trong phòng khách với máy in, điện thoại kết nối vệ tinh, đường truyền Internet tốc độ cao và văn phòng phẩm... Ảnh: Zing. Để có 1 đêm nghỉ tại phòng tổng thống rộng 305m2 ở khách sạn 5 sao này bạn sẽ phải chi trả khoảng 4.500USD/đêm (tương đương 90 triệu VND). Ảnh: Zing. 5. Evason Hideaway

Khách sạn Evason Hideway có 54 villa nằm bên những con đường lát đá, san hô, những bãi biển đẹp, nước xanh cát trắng và núi non hùng vĩ. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp phù hợp cho những kỳ nghỉ ngắn và dài ngày. Giá phòng thấp nhất tại khách sạn (Beach Pool Villas): 455 USD/đêm và đắt nhất là President Villas: 1.700 USD/đêm. Ảnh: khachsan.dulichvietnam.com.vn. 6. Sofitel Vinpearl

Khách sạn Sofitel Vinpearl (Nha Trang) nằm trên hòn đảo lớn nhất ngoài khơi vịnh Nha Trang, cát trắng và nước biển trong xanh như pha lê, khách sạn Vinpearl Resort & Spa là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Khách sạn resort có 232 phòng, giá phòng VIP – President Suit lên đến 1.500 USD/đêm, còn phòng bình thường giá 120 USD/đêm. Ảnh: khachsan.dulichvietnam.com.vn. 7. Six Senses Hideaway

Một trong những khách sạn xa xỉ có giá phòng đắt nhất Việt Nam là Six Senses Hideaway tại vịnh Ninh Vân, Nha Trang. Khu nghỉ dưỡng này có những phòng nghỉ cao cấp với giá thành lên đến 1.490 USD/đêm (tương đương 33 triệu đồng). Ảnh: Internet. 8. Furama

Phòng có giá thấp nhất cũng đến 180 USD/đêm, khách sạn resort 5 sao Furama Đà Nẵng chiếm vị trí thứ 4 trong top 10 khách sạn đắt nhất VN. Cách Đà Nẵng 5 phút lái xe, đây là khách sạn 5 sao duy nhất toạ lạc trên bãi biển Non Nước cát trắng, nước trong xanh. Khu nghỉ dưỡng Furama có 198 phòng sang trọng, thiết kế và trang trí theo kiến trúc Pháp. Phòng VIP – Ocean suit nhìn ra biển Đà Nẵng có giá đến 600 USD/đêm. Ảnh: khachsan.dulichvietnam.com.vn. 9. Ana Mandara Resort

Khách sạn Ana Mandara Resort (Nha Trang) là khách sạn Resort 5 sao này đã từng được Tạp chí Forbes xếp vào top 50 khu nghỉ mát đáng đến nhất. 68 phòng xây dựng theo kiến trúc truyền thống Việt Nam: nhà mái tranh, sàn gỗ, giường ngủ giăng màn, lối đi trồng đầy hoa. Giá phòng khách sạn Suit: 425 USD/đêm đến 530 USD/đêm, phòng thấp nhất 276 USD/đêm. Ảnh: khachsan.dulichvietnam.com.vn. 10. Park Hyatt

Park Hyatt là khách sạn 5 sao mới nhất ở TPHCM, chiếm trọn phần diện tích rất đẹp ở trung tâm TP (góc Hai Bà Trưng – công trường Lam Sơn), quy mô 259 phòng. Giá phòng từ 220 USD/đêm đến 440 USD/đêm. Ảnh: khachsan.dulichvietnam.com.vn.

1. Times Square Sài Gòn

Theo thông tin từ News Zing, President Suite là phòng khách sạn xa xỉ nhất trong dãy phòng tiêu chuẩn nguyên thủ quốc gia nằm tại tầng 38,39 của toà nhà Times Square (Sài Gòn) tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Ảnh: Zing. Tổng diện tích căn phòng lên tới 313 m2, bao gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng làm việc, phòng ăn cùng một nhà bếp. Ảnh: Zing. Giá thuê phòng một đêm là hơn 17.000 USD, tương đương gần 400 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, phòng nguyên thủ quốc gia của Times Square được cho là đắt nhất Việt Nam. Ảnh: Trí thức trẻ. 2. Khách sạn J.W Marriott

7.000 USD là chi phí cho mỗi đêm ở phòng Tổng thống của J.W Marriott - một trong top những khách sạn đắt nhất Việt Nam, tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của Hà Nội, bên cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Vietnam+. Căn phòng Presidential Suite (phòng Tổng thống) có tổng diện tích lên tới 320 m2. Bên trong có 8 phòng riêng biệt khác nhau, 3 tivi lớn màn hình 47 inch cùng hệ thống âm thanh hiện đại. Riêng phòng khách đã chiếm trọn gần một nửa tổng diện tích sử dụng chung. Ảnh: Vietnam+. Đây cũng là một trong những phòng Tổng thống có diện tích lớn nhất, đắt nhất tại Việt Nam; là một trong ba căn phòng của khách sạn mà khách thuê có thể kéo rèm đón ánh sáng tự nhiên và hướng mắt ngắm nhìn đường phố Hà Nội. Ảnh: Vietnam+. 3. Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội

Nằm trong top những khách sạn xa xỉ có giá phòng đắt nhất Việt Nam phải kể đến tiếp đó là khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội. Có thể nói, Imperial Suite, niềm tự hào của khách sạn cổ kính và giàu lịch sử Metropole Hà Nội, được tạo nên bởi sự sang trọng, đẳng cấp thực sự trong một không gian hiện đại không kém phần xa hoa. Ảnh: Internet. Trong không gian gần 200m², Imperial Suite được thiết kế đồng bộ với 2 gam màu trắng và đỏ ấn tượng. 3 màn hình phẳng cỡ lớn được bố trí ở phòng khách lớn, phòng ngủ và phòng tắm. Căn phòng ngủ được bố trí thuận tiện, tinh tế ngay liền kề phòng tắm, qua tấm gương trong vắt, biến ảo. Ảnh: Internet. Phòng tắm được trang trí với tông màu chủ đạo là vàng và đỏ, lãng mạn, có bồn tắm đứng kiểu Pháp và tắm xông hơi. Không gian sáng, lấp lánh nhờ gương, đèn chùm, tường kính lớn. Giá phòng Tổng thống hiện là 4.851 USD (hơn 107 triệu đồng). Ảnh: Internet. 4. Khách sạn Inter Continental Hanoi Westlake

InterContinental Hanoi Westlake (Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội) là khách sạn duy nhất nổi hoàn toàn trên mặt nước hồ Tây. Căn phòng nguyên thủ (President Suite) cũng rất đặc biệt với tổng diện tích 305 m2 và có 7 ban công rộng, riêng biệt cho từng căn phòng hướng ra hồ Tây. Ảnh: Zing. Dãy phòng bao gồm phòng khách lớn, phòng ăn (có thể dùng làm phòng họp), hai phòng ngủ tiện nghi, hai phòng tắm, một phòng vệ sinh riêng, khu bếp với lối đi riêng cho nhân viên phục vụ. Bàn làm việc được đặt trong phòng khách với máy in, điện thoại kết nối vệ tinh, đường truyền Internet tốc độ cao và văn phòng phẩm... Ảnh: Zing. Để có 1 đêm nghỉ tại phòng tổng thống rộng 305m2 ở khách sạn 5 sao này bạn sẽ phải chi trả khoảng 4.500USD/đêm (tương đương 90 triệu VND). Ảnh: Zing. 5. Evason Hideaway

Khách sạn Evason Hideway có 54 villa nằm bên những con đường lát đá, san hô, những bãi biển đẹp, nước xanh cát trắng và núi non hùng vĩ. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp phù hợp cho những kỳ nghỉ ngắn và dài ngày. Giá phòng thấp nhất tại khách sạn (Beach Pool Villas): 455 USD/đêm và đắt nhất là President Villas: 1.700 USD/đêm. Ảnh: khachsan.dulichvietnam.com.vn. 6. Sofitel Vinpearl

Khách sạn Sofitel Vinpearl (Nha Trang) nằm trên hòn đảo lớn nhất ngoài khơi vịnh Nha Trang, cát trắng và nước biển trong xanh như pha lê, khách sạn Vinpearl Resort & Spa là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Khách sạn resort có 232 phòng, giá phòng VIP – President Suit lên đến 1.500 USD/đêm, còn phòng bình thường giá 120 USD/đêm. Ảnh: khachsan.dulichvietnam.com.vn. 7. Six Senses Hideaway

Một trong những khách sạn xa xỉ có giá phòng đắt nhất Việt Nam là Six Senses Hideaway tại vịnh Ninh Vân, Nha Trang. Khu nghỉ dưỡng này có những phòng nghỉ cao cấp với giá thành lên đến 1.490 USD/đêm (tương đương 33 triệu đồng). Ảnh: Internet. 8. Furama

Phòng có giá thấp nhất cũng đến 180 USD/đêm, khách sạn resort 5 sao Furama Đà Nẵng chiếm vị trí thứ 4 trong top 10 khách sạn đắt nhất VN. Cách Đà Nẵng 5 phút lái xe, đây là khách sạn 5 sao duy nhất toạ lạc trên bãi biển Non Nước cát trắng, nước trong xanh. Khu nghỉ dưỡng Furama có 198 phòng sang trọng, thiết kế và trang trí theo kiến trúc Pháp. Phòng VIP – Ocean suit nhìn ra biển Đà Nẵng có giá đến 600 USD/đêm. Ảnh: khachsan.dulichvietnam.com.vn. 9. Ana Mandara Resort

Khách sạn Ana Mandara Resort (Nha Trang) là khách sạn Resort 5 sao này đã từng được Tạp chí Forbes xếp vào top 50 khu nghỉ mát đáng đến nhất. 68 phòng xây dựng theo kiến trúc truyền thống Việt Nam: nhà mái tranh, sàn gỗ, giường ngủ giăng màn, lối đi trồng đầy hoa. Giá phòng khách sạn Suit: 425 USD/đêm đến 530 USD/đêm, phòng thấp nhất 276 USD/đêm. Ảnh: khachsan.dulichvietnam.com.vn. 10. Park Hyatt

Park Hyatt là khách sạn 5 sao mới nhất ở TPHCM, chiếm trọn phần diện tích rất đẹp ở trung tâm TP (góc Hai Bà Trưng – công trường Lam Sơn), quy mô 259 phòng. Giá phòng từ 220 USD/đêm đến 440 USD/đêm. Ảnh: khachsan.dulichvietnam.com.vn.