Những công trình nhà container độc đáo ở VN

Tọa lạc trong Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay Đà Nẵng, nằm tại trung tâm Đà Nẵng – Hội An, nhà hàng container BBQ Holy Pig mang phong cách trẻ trung, đậm sắc màu. Holy Pig được chia thành nhiều không gian với nhiều phong cách và tiện ích riêng nhằm mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Nhà hàng container này có sức chứa gần 300 chỗ, gồm nhiều không gian: khu kids dành cho bé, khu bar cho cha mẹ, khu vực hồ bơi cho các bạn trẻ hay khu nhà hàng cho cả gia đình. Khách sạn container ở Nha Trang có tên Ccasa Hostel gần đây cũng xuất hiện trên báo kiến trúc ArchDaily của Mỹ với những hình ảnh rất ấn tượng. Khách sạn Ccasa Hostel tọa lạc trên đường Sao Biển, cách biển 200m, cách trạm xe buýt 100m, cách chợ 500m, vô cùng thuận lợi để khám phá vẻ đẹp của thành phố biển Nha Trang. Ccasa Hostel được xây dựng lấy ý tưởng những chiếc cabin trong toa tàu, bên trong ngôi nhà container của Ccasa, mỗi phòng ngủ là một chiếc cabin. Khách sạn có 10 cabin với 43 giường với nhiều loại khác nhau từ 2 – 6 người. Mỗi phòng đều có máy điều hòa, hệ thống tủ có khoá riêng, khoá phòng bằng thẻ từ. Trên mỗi giường đều có rèm kéo, đèn chiếu sáng cá nhân và móc treo đồ. Nhà container ở Thuận An, Bình Dương: Ngôi nhà độc đáo với kết cấu mới lạ này “mọc lên” giảm thiểu tác động tới khu đất, đảm bảo cảnh quan xanh và dễ xây dựng. Cấu trúc ngôi nhà gồm 2 phần: 2 phòng ngủ trên tầng 2, bếp và phòng khách bố trí ở tầng 1 mở toang, nối liền với sân vườn xung quanh, xóa nhòa ranh giới giữa trong và ngoài. Kết cấu hình thức nhà container không những giúp giảm chi phí trên hệ móng nhà mà còn làm thời gian thi công ngắn hơn, do đó chi phí xây lắp cũng giảm. Café Container ở Sài Gòn: Café Container độc đáo nằm ở Khu dân cư Trung Sơn, quận 8 (TP HCM) với điểm nhấn là hai thùng container cũ được cải tạo thành không gian chính. Bên trong quán được lắp đặt tấm cách nhiệt và điều hòa tạo không khí mát mẻ, sử dụng gỗ làm nội thất chính sang trọng, khác với vẻ bụi bặm ở bên ngoài. Cùng với bàn ghế gỗ, Café Contaier còn tận dụng những phụ tùng bỏ đi như vỏ xe, mâm, sên cam, vòng bi, bạc đạn... làm thành bàn uống nước và những đồ trang trí nội thất của quán nhằm gây ấn tượng với khách. Nguồn ảnh: Internet.

