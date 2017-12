Những cách thức của Vũ Nhôm thâu tóm loạt nhà, đất công sản

Thủ thuật xin giảm hệ số sinh lợi



Như tin đã đưa, trong 9 dự án và 31 nhà, đất công sản tại Đà Nẵng có những sai phạm mà Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ có 3 nhà, đất tại số 20 Bạch Đằng, 106 Trần Phú và 37 Pasteur. Các nhà, đất công sản này đều lọt vào tay ông Vũ Nhôm trong giai đoạn từ 2006 – 2010!

Nhà, đất công sản số 20 Bạch Đằng chuyển nhượng cho Công ty Cung ứng tàu biển nhưng thực chất là vào tay ông Vũ "nhôm".

Ngày 03/10/2006, UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 5858 đồng ý cho Công ty CP Cung ứng tàu biển (CUTB) tiếp tục thuê khu đất 1.331,4m2 tại số 20 Bạch Đằng trong 05 năm. Ngày 29/2/2008, Công ty này có văn bản xin chuyển quyền sử dụng khu đất nêu trên và được UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương tại văn bản số 848 ngày 18/3/2008.

Theo đề nghị của Công ty Quản lý Nhà và Sở Tài chính, UBND TP Đà Nẵng thống nhất giảm hệ số sinh lợi để tính giá trị bán nhà tại khu đất số 20 Bạch Đằng cho Công ty CUTB từ hệ số 2.0 (thành tiền là 34,6 tỉ đồng theo đơn giá quy định tại Quyết định 70/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND TP Đà Nẵng) xuống còn 1,3 (thành tiền là 22,8 tỉ đồng).

Ngày 26/6/2009, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định số 4847 phê duyệt giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty CUTB với số tiền 22,8 tỉ đồng. Trong đó, (1) Nhà: 309,1 triệu đồng; (2) Đất: 17,3 tỉ đồng và (3) ủng hộ cho Bệnh viện Ung thư: 5,2 tỉ đồng.

Chưa đầy 1 tháng sau, ngày 21/7/2009, Công ty CUTB có Tờ trình số 52 xin đổi tên người nhận quyền sử dụng đất tại 20 Bạch Đằng cho cá nhân ông Nguyễn Quang Thành (em vợ ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “nhôm” – người đang bị Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an phát lệnh truy nã) với lý do Công ty này và ông Thành có liên danh hợp tác để đầu tư.

Tổng số tiền Công ty CUTB nộp vào ngân sách nhà nước theo biên lai số 0047073 ngày 27/7/2009 là 20,5 tỉ đồng. Trong đó ông Vũ “nhôm” trực tiếp nộp theo Giấy ủy nhiệm chi chuyển khoản ngày 09/6/2009 là 2,56 tỉ đồng; bà Nguyễn Thị Nga nộp số tiền 2 tỉ đồng theo khớp lệnh giao dịch số 8330059 ngày 21/10/2008 và ông Nguyễn Quang Thành nộp số tiền 15,9 tỉ đồng theo ủy nhiệm chi chuyển khoản ngày 21/7/2009.

Thế nhưng đến ngày 04/8/2009, UBND TP Đà Nẵng mới có văn bản số 4946 đồng ý chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất tại số 20 Bạch Đằng từ Công ty CUTB sang cho ông Nguyễn Quang Thành. Như vậy, ông Vũ “nhôm” và em vợ của ông là Nguyễn Quang Thành đã hoàn tất việc nộp tiền chuyển quyền sử dụng khu đất này trước cả khi UBND TP Đà Nẵng đồng ý cho chuyển đổi tên!

Vi phạm quy định tại Nghị định 61-CP, gây thất thu cho ngân sách?

Theo tìm hiểu của PV Infonet, nhà, đất tại số 20 Bạch Đằng thuộc sở hữu nhà nước. Do đó khi nhà nước bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất cho người đang thuê thì phải tuân theo quy định tại Nghị định số 61-CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về quy định về mua bán và kinh doanh nhà ở.

Về chủ trương bán nhà và phê duyệt giá bán nhà, theo quy định tại điểm a, khoản 2, Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ thì nhà, đất tại số 20 Bạch Đằng thuộc đối tượng phải xây dựng phương thức và đơn giá bán tại thời điểm bán để trình HĐND TP thông qua.

Cụ thể, điểm a, khoản 2, Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP quy định: “Đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố thì giao UBND cấp tỉnh xây dựng phương thức và giá bán tại thời điểm bán trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi thực hiện”.

Do vậy, việc Công ty CUTB được giảm hệ số sinh lợi và tính lại giá trị, nhà đất 2 lần liên tục mà không thông qua HĐND cùng cấp là không đúng quy định. Điều đó đã làm lợi trực tiếp cho ông Nguyễn Quang Thành (em vợ ông Vũ “nhôm”) hơn 11,7 tỉ đồng (từ 34,6 tỉ đồng xuống còn 22,8 tỉ đồng).

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, căn cứ khoản 2, điều 9, Nghị định 61 năm 1994 của Chính phủ thì trường hợp này không được giảm 10% tiền sử dụng đất, do người nhận chuyển nhượng và nộp tiền là ông Nguyễn Quang Thành chứ không phải đơn vị đang trực tiếp thuê nhà số 20 Bạch Đằng là Công ty CUTB. Do đó đề nghị cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không việc giảm giá đất trong trường hợp này đã gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền 2,28 tỉ đồng?

Về đối tượng được bán nhà và thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng, căn cứ quy định tại Nghị định 61/NĐ-CP thì Nhà nước thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê diện tích nhà, đất đó để có điều kiện cải thiện chỗ ở. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi có quyết định phê duyệt giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất, Công ty CUTB đã có văn bản đề nghị được chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quang Thành.

Do đó có cơ sở để khẳng định Công ty CUTB không có nhu cầu sử dụng nhà, đất số 20 Bạch Đằng. Ngoài ra, trong hồ sơ doanh nghiệp cũng như hồ sơ pháp nhân của Công ty này không có thỏa thuận góp vốn hình thành tổ chức sử dụng đất mới bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thông qua các biên lai thu tiền thì toàn bộ số tiền nộp vào ngân sách để nhận chuyển quyền sử dụng đất là do ông Nguyễn Quang Thành, ông Vũ “nhôm” và bà Nguyễn Thị Phi Nga thực hiện.

Như vậy, có hay không việc ông Nguyễn Quang Thành và ông Vũ “nhôm” là những người đứng sau, mượn danh nghĩa Công ty CUTB (là đơn vị đang trực tiếp thuê nhà, đất 20 Bạch Đằng) để hợp thức hóa việc mua nhà công sản theo đơn giá phê duyệt mà không qua đấu giá, làm thất thu ngân sách nhà nước? Đây là điều cần được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Trốn thuế?

Mặt khác, căn cứ quy định tại khoản 2, điều 3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và điểm 02, phần V, Thông tư số 130/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là khoản thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Nếu Công ty CUTB đã mua căn nhà đang thuê số 20 Bạch Đằng theo Nghị định 61/CP mà chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Quang Thành thì cả 02 bên phải thực hiện việc thu nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại khoản 1, 2 mục II, phần B Thông tư 70-TC/TCT ngày 18/8/1994 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên trên thực tế, Công ty CUTB cũng như cá nhân ông Thành đã không thực hiện bất cứ nghĩa vụ thuế nào trong việc chuyển quyền nhà đất nói trên. Theo tính toán sơ bộ của các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng thì tổng các loại thuế phải nộp (thuế thu nhập, thuế chuyển quyền, thuế trước bạ và các loại phí, lệ phí khác) trong trường hợp này tạm tính khoản trên 3 tỉ đồng. Phải chăng Công ty CUTB và ông Nguyễn Quang Thành đã trốn khoản thuế này?

Đặc biệt, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 20 Bạch Đằng cho ông Nguyễn Quang Thành được cho là vi phạm nghiêm trọng Luật Đấi đai năm 2003. Theo đó, ông này không nằm trong 09 trường hợp được cấp trực tiếp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Điều 49 Luật Đất đai 2003) mà phải nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Công ty CUTB và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đầy đủ theo quy định tại Điều 10, Nghị định 61 năm 1994 của Chính phủ.

Riêng với Đà Nẵng, từ trước ngày 01/7/2014 (thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) trở về trước, để tạo điều kiện và hỗ trợ các hộ giải tỏa sớm lập thủ tục nhận đất tái định cư, UBND TP đã có văn bản cho phép các hộ này được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trực tiếp và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không phải điều chỉnh biến động quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, ngoài trường hợp nêu trên thì quy định này không áp dụng cho các trường hợp giao đất khác.

Dẫn chiếu quy định nêu trên vào trường hợp nhà, đất số 20 Bạch Đằng, có hay không việc ông Nguyễn Quang Thành, ông Phan Văn Anh Vũ cấu kết với lãnh đạo Công ty CUTB và một số cá nhân khác cố ý làm trái quy định của pháp luật trong việc chuyển nhượng nhà, đất công sản, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước ước tính khoảng hơn 17 tỉ đồng?

Và những trường hợp khác tương tự

Theo đề nghị của Sở TN-MT tại Tờ trình 193 ngày 13/3/2008, UBND TP Đà Nẵng đồng ý bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 106 Trần Phú (diện tích 118,5m2) cho đơn vị đang thuê là Công ty Xuất nhập khẩu (XNK) Đà Nẵng với giá 3,58 tỉ đồng theo Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở thuộc sở hữu nhà nước số 83/HĐ-KT ngày 18/9/2008.

Ngày 13/10/2008, Công ty XNK Đà Nẵng có Tờ trình 198/TT-Cty xin chuyển tên trực tiếp cho Công ty CP Xây dựng 79 (do ông Vũ “nhôm” làm Chủ tịch HĐQT) được mua nhà và nhận chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên 5 tháng trước khi Công ty XNK Đà Nẵng có Tờ trình này thì tại Biên lai ủy nhiệm chi ngày 22/5/2008 cho thấy ông Vũ “nhôm” đã trực tiếp nộp 751,8 triệu đồng tiền cọc mua nhà đất số 106 Trần Phú.

Có ý kiến cho rằng, Công ty Xây dựng 79 thông qua Công ty XNK Đà Nẵng để được mua nhà công sản của nhà nước theo giá chỉ định mà không qua đấu giá là hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước (trong đó bao gồm cả việc giảm hệ số sinh lợi).

Các ý kiến này cũng cho rằng giá trị chuyển quyền sử dụng đất số 106 Trần Phú chỉ bằng khoảng 40% giá trị thực của bất động sản này. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần xác định chính xác giá bán trên thị trường tại cùng thời điểm để xác định chính xác thiệt số tiền mà các bên vừa nêu đã trục lợi (nếu có) thông qua phương thức nêu trên.

Cũng vào thời điểm tháng 3/2008, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng có công văn số 776 thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP đồng ý chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà và đất tại 37 Pasteur (diện tích 962m2). Ngày 13/10/2010, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định số 7853 cho phép chuyển quyền sử dụng đất tại số 37 Pasteur với với giá 16,9 tỉ đồng.

Ngày 21/10/2010, Công ty Công nghệ phẩm (CNP) có Tờ trình số 60 đề nghị đổi tên đơn vị nhận chuyển quyền sử dụng đất tại số 37 Pasteur cho cá nhân ông Vũ “nhôm”. Ngày 12/11/2010, UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 7145 đồng ý chủ trương chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất tại 37 Pasteur từ Công ty CNP sang tên cá nhân ông Vũ “nhôm” với điều kiện đã nộp đủ tiền sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 16/11/2010, Công ty Quản lý Nhà có biên lai thu tiền số 0037341 thu tiền sử dụng đất tại số 37 Pasteur với số tiền 15,2 tỉ đồng đồng. Đơn vị nộp tiền là Công ty CNP, tuy nhiên người nhận biên lai lại là ông Nguyễn Quang Thành (em vợ đại gia Vũ Nhôm )!

Từ đây xuất hiện câu hỏi cần được cơ quan chức năng điều tra làm rõ: Phải chăng với cùng cách thức như nhà 20 Bạch Đằng và 106 Trần Phú, ông Vũ “nhôm” đã mua nhà, đất công sản ở 37 Pasteur với sự tiếp tay của Công ty CNP Đà Nẵng mà không qua đấu giá, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước?