Những biệt thự khiến dân tình "phát sốt" của nữ đại gia Việt

1. Nữ đại gia Mã Đào Ngọc Bích

Tiếp đó phải kể đến ngôi nhà dát vàng lộng lẫy của nữ đại gia Mã Đào Ngọc Bích tọa lạc tại khu dân cư Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (TP HCM), được thiết kế và xây dựng với tổng diện tích 200 m2, gồm 4 tầng và 12 phòng. Ban đêm, tòa lâu đài tỏa ra ánh sáng thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường. Ảnh: ngoisao.net. Bên trong lâu đài, các họa tiết, hoa văn và bố cục bài trí đều được chủ nhân chú trọng với bộ bàn ghế sang trọng, các lọ hoa sặc sỡ màu sắc, tủ trưng bày. Ảnh: ngoisao.net. Trần nhà được thiết kế bởi hình ảnh của những thiên thần nhỏ bay lượn tạo cảm giác thanh bình và thân thiện kết hợp với chùm đèn pha lê tinh tế tạo nên sự cân đối về màu sắc. Ảnh: ngoisao.net. Các thiết bị trong nhà vệ sinh như lavabo, vòi sen… đến những viên gạch nhỏ ốp tường hay hoa văn sàn nhà cũng được trau chuốt và chọn lựa tỉ mỉ với kiểu dáng độc đáo. Ảnh: ngoisao.net. Nhìn chung, không gian thoáng đãng và không kém phần tinh tế sắc sảo với tông đỏ, vàng kim và sắc trắng làm chủ đạo. Ảnh: ngoisao.net. 2. Nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền

Căn biệt thự siêu sang của đại gia thủy sản Diệu Hiền trên đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ cũng được liệt vào danh sách những biệt thự đẹp ở Việt Nam. Ảnh: Internet. Từng làm trong ngành gỗ nên bên trong căn biệt thự của gia đình nữ đại gia thủy sản đất Cần Thơ có rất nhiều tài sản quý bằng gỗ. Trong ảnh là bộ bàn gỗ hoành tráng trước phòng khách có thể vài chục người khiêng mới nổi. Ảnh: Internet. Lối lên cầu thang được trang trí bằng những đầu hươu gỗ quý giá. Ảnh: Internet. Bên trong căn biệt thự xa hoa của nữ đại gia Diệu Hiền trưng bày nhiều vật phẩm phong thủy như: cá chép hóa long, tứ mã,… Các chuyên gia phong thủy nhận định, tất cả những đồ này đều hàm ý mang lại may mắn, sự gia tăng về tiền tài và thăng quan tiến chức. Ảnh: Internet. Biểu tượng bắp cải phong thủy được ngầm hiểu như chiếc túi chứa tiền tài, của cải. Khi tiền vào túi này sẽ sinh sôi, nảy nở cuồn cuộn không ngừng, thu hút tài lộc cho gia chủ. Ảnh: Internet. 3. Nữ đại gia Lê Hồng Thủy Tiên

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, TGĐ Tập đoàn Liên Thái Bình Dương điều hành 25 quỹ tư nhân, các hãng bán lẻ, trung tâm thương mại, phân phối của nhiều thương hiệu nổi tiếng - được biết đến là nữ doanh nhân xuất sắc. Căn biệt thự xa hoa bà đang ở cùng gia đình luôn được chú ý vì vẻ sang trọng ở một vị trí đẹp và yên tĩnh. Ảnh: Dân Việt. Căn biệt thự trở nên lung linh dưới ánh đèn vào buổi tối với lối kiến trúc xa hoa tinh tế theo kiểu châu Âu. Ảnh: Dân Việt. Thảm trải đắt tiền cùng nhiều đồ lưu niệm từ những chuyến đi nước ngoài luôn được nữ chủ nhân chọn lựa và trang trí hợp phong thủy. Ảnh: Dân Việt. Trong phòng làm việc và phòng khách lưu giữ những đồ cổ đắt tiền như: chiếc đồng hồ cổ bằng đồng thau mang đậm dấu ấn của nền văn hóa Pháp, Ấn Độ. Ảnh: Dân Việt. Phòng ngủ được bài trí trang nhã với những đồ nội thất đắt tiền từ giường đến bộ bàn trang điểm, đèn ngủ. Ảnh: Dân Việt. 4. Biệt thự trắng 10 triệu đôla của nữ đại gia Phú Thọ

Biệt thự của nữ đại gia phố núi tọa lạc trên đường Nguyễn Khuyến, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Không ai biết đích xác chủ nhà đã mất bao nhiêu chi phí xây dựng, chỉ thấy người dân địa phương ‘nhỏ to’ chi phí nguyên vật liệu và công thợ đã ước tính hơn 200 tỷ (khoảng 10 triệu USD).Ảnh: Vietnamnet. Không gian sân vườn, hòn non bộ ngay mặt trước tòa lâu đài. Ảnh: Vietnamnet. Bàn uống trà đặt ngay phía trước căn biệt thự. Trên bàn là hình đại bàng tung cánh. Ảnh: Vietnamnet. Tại tầng 1, ngay cửa chính biệt thự là phòng tiếp khách, nữ đại gia chọn nội thất chủ yếu bằng gỗ, chạm khắc mang phong cách cổ điển, sang trọng. Ảnh: Vietnamnet. 5. Biệt thự của nữ đại gia Lào Cai

Không hề thua kém về mức độ hoành tráng, thẩm mỹ, quy mô cũng như giá trị thực hiện các công trình xây dựng, biệt thự kiến trúc kiểu Pháp của nữ đại gia Lào Cai đã thu hút tầm mắt của nhiều du khách đến tỉnh miền biên ải này bởi sự hào nhoáng, sang trọng. Ảnh: An ninh Tiền tệ. Chủ căn biệt thự nằm ở vị trí ngã sáu đại lộ Trần Hưng Đạo, TP Lào Cai này là bà Nguyễn Thị Nga, một nữ doanh nhân nổi tiếng vùng biên mậu về kinh doanh vật liệu xây dựng, các mặt hàng nông, lâm, hải sản và giống cây trồng; kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, du lịch lữ hành nội địa... Ảnh: Đời sống Pháp luật. Với vị trí đắc địa, căn biệt thự nổi bật với những họa tiết cầu kỳ và công phu được làm bằng tay. Chính sự xa hoa và tốn kém này khiến cho căn biệt thự mất rất nhiều thời gian trong việc xây cất. Ảnh: Đời sống Pháp luật. Chia sẻ với báo chí, bà Nga cho biết: "Căn nhà không có gì đáng nói cả, nó chỉ như một bông hoa tô điểm cho thành phố Lào Cai. Đây là ngôi nhà mà tôi rất tâm huyết và ẩn chứa trong đó là đong đầy niềm hạnh phúc của gia đình mà tôi đang có được". Ảnh: Đời sống Pháp luật.

