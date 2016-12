Nhà ở giá rẻ gây sốc và chất lượng thật của Mường Thanh

Khỏi phải nói về sức hút các dự án nhà giá rẻ của Mường Thanh trên thị trường Hà Nội. Ngay từ khi ra mắt, phần lớn dự án đều nhận được sự chú ý lớn khi đánh trúng vào phân khúc bình dân, giá rẻ, đáp ứng nhu cầu rất lớn trên thị trường.



Nhà giá rẻ "ông Thản" mọc ồ ạt tại Hà Nội

Dự án nhà giá rẻ đầu tiên của Mường Thanh tại Hà Nội là khu đô thị Xa La gồm 3 tòa nhà liền nhau, tọa lạc tại phường Phúc La, quận Hà Đông. Đây là một trong những khu tổ hợp chung cư được chú ý ngay khi ra mắt, khi có vị trí đẹp gần trung tâm quận Hà Đông, gần trường học, bệnh viện lớn, hạ tầng xung quanh được đầu tư.

Giá bán của dự án thời điểm đó được cho là rẻ so với những lợi thế mà nó mang lại, với 15-20 triệu đồng/m2. Dự án nhanh chóng được bán hết và dần làm nên thương hiệu của Mường Thanh.

Sau thành công đó, doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản liên tiếp ra mắt các dự án tương tự tại Hà Nội.

Tổ hợp chung cư Tân Triều, khu đô thị Đại Thanh (Thanh Trì) cũng có giá rất hấp dẫn, chỉ 11-14 triệu đồng/m2, khá rẻ so với mặt bằng chung.

Riêng tại khu vực Linh Đàm (Hoàng Mai), Mường Thanh cho ra mắt rất nhiều dự án, như tổ hợp chung cư VP, tổ hợp chung cư HH1, HH2, HH3, HH4.

Vị trí các dự án nhà giá rẻ của Mường Thanh tại Hà Nội. Đồ hoạ: Châu Châu.

Với lô chung cư VP, chủ đầu tư tuyên bố giá bán chỉ 14-16 triệu đồng/m2 đã thực sự gây sốt trên thị trường vì vị trí của khu đô thị Linh Đàm rất đẹp, giao thông thuận lợi. Tiếp sau đó, lô chung cư HH ra mắt với giá chỉ từ 13-15,5 triệu đồng/m2 lại càng được thị trường đón nhận.

Gần đó, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt khi nằm ngay cạnh đường vành đai 3, tốc độ xây dựng và bàn giao nhanh chóng. Giá bán các căn hộ tại đây chỉ 11-14 triệu đồng/m2.

Nếu so sánh với giá bán căn hộ trung bình trên thị trường Hà Nội thời điểm đó tập trung ở mức 20-30 triệu đồng/m2 thì nhà của Mường Thanh quả thực rất có sức hút. Các dự án đều nằm quanh khu vực Linh Đàm, phần giáp ranh quận Hà Đông và huyện Thanh Trì với vị trí đẹp, bàn giao nhanh chóng, diện tích vừa phải, hợp túi tiền đa số người dân.

Và chất lượng thật

Nhiều người cho rằng đã mua nhà giá rẻ phải chấp nhận chất lượng tương ứng. Tuy nhiên, với nhà giá rẻ của Mường Thanh , người mua nhà phải chịu rất nhiều bất tiện và phiền toái đến mức khổ sở.

Đầu tiên là câu chuyện đảm bảo an ninh an toàn. Người dân khu đô thị Xa La không thể quên vụ cháy tối 11/10/2015 làm hư hại gần 300 xe máy, một số ôtô, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khỏi nhà để đảm bảo an toàn.