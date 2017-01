Nhà hoành tráng của 3 đại gia ồn ào nhất showbiz Việt 2016

Đại gia Hoàng Kiều

Hoàng Kiều (72 tuổi) là đại gia người Mỹ gốc Việt ồn ào nhất trong thời gian vừa qua khi vướng phải ồn ào tình ái với một người đẹp trong làng giải trí Việt. Thực ra Hoàng Kiều trước đó đã từng nổi tiếng ở cả ngoài thế giới khi sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ông từng được Tạp chí Forbes (Mỹ) vinh danh trong danh sách Top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới, trong đó Hoàng Kiều xếp thứ 214 theo công bố với tài sản lên tới 2.9 tỷ USD. Hoàng Kiều có một căn biệt thự villa Hummingbird Nest Ranch, vùng ngoại ô Los Angeles (Hoa Kỳ) có giá mua ban đầu 33 triệu USD. Nơi đây chính là khu nghỉ dưỡng được nhiều người mơ ước. Căn biệt thự rộng 17.000 mét vuông của Hoàng Kiều ở vùng ngoại ô Los Angeles (Hoa Kỳ). Khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng thích hợp vừa kinh doanh vừa nghỉ ngơi. Mọi thiết kế từ lối vào cho đến sân vườn đều rất cầu kỳ. Vật dụng trong nhà sang trọng, quý phái. Nơi đây được Hoàng Kiều đầu tư để dự định xây dựng một trung tâm chăm sóc sức khỏe. Một góc khác trong phòng khách nhà Hoàng Kiều. Đại gia Kim cương

Đại gia kim cương tên thật là C.Đ.K (SN 1982) người gốc Nghệ An, con một gia đình doanh nhân nổi tiếng ở xứ Nghệ. Vị đại gia này từng có thời gian du học ở Úc và sang Nam Phi giúp bố mẹ kinh doanh. Sau đó anh kết hôn với V.A (cũng ở Nghệ An) là con gái bạn làm ăn với bố mẹ K. ở Nam Phi. Đại gia kim cương cũng dính scandal tình ái với một nữ ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Khoảng giữa năm 2016, tên tuổi của đại gia Kim cương được nhắc tới nhiều nhất trên các mặt báo trong nước và vụ lùm xùm mới chỉ lắng xuống trong thời gian gần đây. Khu chung cư cao cấp mà đại gia kim cương sống cùng vợ và các con. Căn biệt thự sang trọng, tiện nghi. Mọi thứ được thiết kế như nhà hàng. Cuộc sống sang chảnh của mẹ, vợ và các con đại gia kim cương. Đại gia Đức An

Nguyễn Đức An (SN 1962) là doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt sau đó trở về Việt Nam để đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh. Số tài sản mà Đức An sở hữu luôn là một con số bí ẩn không ai biết. Vị đại gia này có quan hệ vợ chồng với siêu mẫu Ngọc Thúy, tuy nhiên đã “đường ai nấy đi” sau một thời gian chung sống không hợp. Đại gia Đức An tiếp tục lên xe hoa với người đẹp đình đám của làng giải trí Việt đó là top 10 Hoa hậu thế giới người Việt 2007 Phan Như Thảo. Và chính sự ồn ào khi Ngọc Thúy nhiều lần lên tiếng “đá xoáy” Đức An và Phan Như Thảo khiến cho tên tuổi của ông hoàng đại gia này được nhắc tới nhiều, kể cả trong giới truyền thông năm 2016. Ngoài căn biệt thự triệu đô tại Mỹ, Nguyễn Đức An còn xây dựng 3 căn biệt thự tại Việt Nam để tặng và sinh sống cùng vợ Như Thảo và con gái đầu lòng – Bồ Câu. Bản thiết kế căn nhà tại Đà Lạt của vợ chồng Như Thảo. Căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện được Như Thảo khoe hồi đầu tháng 9. Căn nhà được xây cạnh bờ biển, có mặt trước hướng nhìn ra biển.

