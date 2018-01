Nhà “bảy sắc cầu vồng” đẹp không tưởng nữ thương gia dành cho con gái

Nếu cho rằng chỉ khi trong nhà càng ít đồ đạc, thiết kế càng tối giản thì càng làm không gian sống của gia đình bạn gọn gàng và ấm cúng hơn, bạn đã lầm! Triết lý thiết kế "ít tức là nhiều" (Less is more) của bà Brook Babington, chủ nhân căn nhà “7 sắc cầu vồng” đậm chất nghệ thuật này là minh chứng cho việc: khi bạn cố tình xếp thật nhiều đồ đạc, nhiều màu sắc trong căn nhà, vô tình không gian sống của bạn sẽ trở nên vô cùng rực rỡ, độc đáo và sinh động.

Ngôi nhà "7 sắc cầu vồng" nằm trên con phố Old Peak Road, Hồng Kong.

Ngôi nhà đặc biệt này nằm trên con phố Old Peak Road, Hồng Kong, thuộc sở hữu của nữ thương gia Brook Babington và cô con gái Bayley 7 tuổi của mình. Ngôi nhà có tổng diện tích lên tới 167m2 nhưng điều độc đáo là thay vì sử dụng các đường nét, bề mặt hoa văn đơn giản và gam màu trung tính, không gian sống của người phụ nữ này lại rực rỡ, tràn ngập sự vui nhộn với những gam màu nổi bật nhất, từ màu sơn, nội thất, cho đến những vật dụng nhỏ nhất trong nhà.

Phòng khách rộng rãi ngay giữa nhà với bộ ghế salon lớn màu xanh lá chủ đạo từ gam màu đậm đến nhạt kết hợp với ghế họa tiết đen trắng, có view nhìn ra thành phố tuyệt đẹp.

Nhà gồm 2 tầng với thiết kế tầng dưới là phòng khách, nhà bếp và phòng ăn, trên tầng 2 là phòng làm việc và 2 phòng ngủ riêng cho mỗi người. Chỉ cần bước vào căn nhà, bạn sẽ thực sự bị “hoa mắt” bởi có quá nhiều đồ đạc với những màu sắc nổi bật khác nhau, những thứ được chuyển về từ hai ngôi nhà trước đó nhưng được sắp xếp rất ngắn nắp và thông minh, tưởng chừng rối mắt nhưng tổng thể lại đem đến không gian rất cuốn hút và ấm cúng.

Bước vào căn nhà, bạn sẽ thực sự bị “hoa mắt” bởi mọi mặt phẳng, ngóc ngách trong nhà đều được trang trí bằng những phụ kiện màu sắc, họa tiết độc đáo.

Phòng khách rộng rãi ngay giữa nhà là không gian bà Babington thường cùng con gái mình ngồi trò chuyện, hay cùng nhau nằm dài xem những bộ phim truyền hình. Dưới sàn trải thảm lông họa tiết ziczac độc đáo đủ các màu sắc khác nhau. Kế bên là bộ bàn ăn dành cho 2 người được đặt ngay cạnh cửa sổ có view nhìn ra thành phố vô cùng lý tưởng.

Một góc khác cạnh phòng khách là bộ bàn ghế nghỉ với chiếc bàn trắng thấp có ngăn bàn ziczac, một chiếc ghế cao xanh lá và một chiếc ghế nhỏ màu đen cho cô con gái. Dường như “chẳng liên quan đến nhau” nhưng bộ bàn ghế này lại trở thành điểm nhấn cho một góc nhà, kết hợp với những bức vẽ lớn nhỏ trang trí trên tường.

Brook Babington là một người phụ nữ yêu nghệ thuật và thích sưu tầm những vật dụng đầy màu sắc, vì thế nơi đâu trong ngôi nhà của bà cũng giống như một bộ sưu tập các chủ đề vậy. Chiếc tủ màu xanh dương nổi bật nhiều ngăn là nơi chứa đồ dùng cần thiết, những cuốn sách và một số món đồ lưu niệm của bà Babington và con gái, đằng sau là bức tường mang họa tiết đồ họa “chồng chéo” lên nhau độc đáo.

Gian bếp nhỏ với tông màu trắng chủ đạo, xanh lá có vẻ là màu yêu thích của chủ nhà, vì thế bà lại lựa chọn một chiếc kệ gỗ sơn xanh đặt trong góc bếp của gia đình. Bát đĩa, cốc chén được xếp ngăn nắp trên những chiếc kệ đóng tường tiết kiệm diện tích, chiếc tủ lạnh màu vàng neon “nổi bần bật” nhìn xa như một "miếng rau câu khổng lồ". Bể cá nhỏ xinh vừa hợp phong thủy, vừa làm cho không gian bếp trở nên đầy sức sống, gần gũi với thiên nhiên.

Không gian bếp ngăn nắp, bể cá nhỏ xinh vừa hợp phong thủy, vừa làm cho không gian bếp trở nên đầy sức sống, gần gũi với thiên nhiên.

Lối lên cầu thang khiến cho bạn cảm thấy như đang lạc trong một khu triển lãm nghệ thuật, một phòng triển lãm tranh với hàng chục bức vẽ, bức ảnh lớn nhỏ treo tường dọc lối đi. Những bức vẽ này được bà Babington sưu tầm đã khá lâu, được lựa chọn từ những cửa hàng tranh cao cấp, cho đến những hội chợ nghệ thuật, hay địa điểm du lịch mà bà từ ghé qua.



Trên tầng 2 là phòng ngủ riêng của mỗi người.

Hai phòng ngủ trên tầng 2 theo phong cách khác nhau nhưng đều rất tiện nghi. Trong khi phòng của cô con gái với chiếc giường khung xinh xắn màu xanh pastel có mái che, trang trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi như nơi ở dành cho một nàng công chúa, thì phòng của bà mẹ Babington nổi bật với nội thất hầu như là những đồ cũ mua về cải tạo, vật dụng mang gam hồng rực rỡ.

Phòng của cô con gái với chiếc giường khung xinh xắn màu xanh pastel có mái che, trang trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi như nơi ở dành cho một nàng công chúa,...

... còn phòng của bà mẹ Babington nổi bật với nội thất hầu như là những đồ cũ mua về cải tạo, vật dụng mang gam hồng rực rỡ.

Babington có một góc riêng để chứa đồ trang sức rất sáng tạo, như những chiếc lồng inox ghép vào với nhau, các đồ vật nhỏ không cần thiết được “giấu” gọn vào những chiếc hộp nhựa màu sắc.

Góc để trang sức độc đáo và ngăn nắp của nữ thương gia.

Phòng làm việc nhỏ của nữ thương gia vô cùng ngăn nắp, bàn làm việc bố trí khu vực gần cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên, chiếc đèn cây dừa độc đáo được bà mua trong một lần công tác tại Mỹ làm điểm nhấn cho cả căn phòng.

Phòng làm việc đơn giản, gọn gàng.

Không gian phòng tắm “sang chảnh” không kém ở những nhà nghỉ dưỡng cao cấp.

Nữ thương gia cho biết: “Ngôi nhà này dành cho con gái yêu và những chú chó của tôi. Tôi muốn con được sống vui vẻ và thoải mái, bởi vì con bé là tài sản quý giá duy nhất của tôi.”. Chính vì thế, mọi thiết kế trong căn nhà đều hết sức sinh động và nhiều màu sắc nhất có thể, tạo không gian rực rỡ và vui nhộn cho cô con gái nhỏ của mình. Cô bé Bayley chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc khi được sống trong không gian “cổ tích” thế này với tình yêu thương của người mẹ tuyệt vời.