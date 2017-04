Ngắm những tòa nhà cao ốc huyền ảo trong đêm ở Việt Nam

1. Tháp Tài chính Bitexco

Nói đến sự lộng lẫy, tráng lệ, biểu tượng về đêm rõ nét nhất cho Sài thành hoa lệ phải kể đến tòa nhà cao ốc Bitexco Financial Tower hay còn gọi là Tháp Tài chính Bitexco. Ảnh: Xomnhiepanh. Tòa tháp này có chiều cao 262m (không tính phần móng khoan sâu 80 m dưới lòng đất) gồm 68 tầng, được thiết kế dựa theo nguyên mẫu của hoa sen, quốc hoa Việt Nam, nằm ở "trái tim" thành phố, biểu thị cho sự hiện đại, năng động và hội nhập của Sài Gòn. Ảnh: Scarpert. Với thiết kế bằng kính ấn tượng cộng thêm khu đỗ trực thăng, tháp Bitexco là tòa nhà cao nhất TP HCM và xếp thứ ba Việt Nam với 119.000 m2 sàn sử dụng, cung cấp 37.000 m2 cho khu vực văn phòng, hơn 8.000 m2 cho khu vực thương mại từ tầng 1 đến tầng 6. Bitexco có khu ẩm thực 600 m2 tại tầng 50 và một nhà hàng cao cấp trên tầng 51. Đặc biệt, tòa tháp có một khu vực rộng 300 m2 trên tầng 52 dành cho doanh nhân. Ảnh: Sưu tầm/mytour.vn. 2. SaiGon Times Square

Sánh ngang với tòa cao ốc Bitexco về đêm là SaiGon Times Square ( Tòa nhà Quảng Trường thời đại) với chiều cao 165m gồm hai tòa tháp đôi cách nhau 21.25m. Tòa cao ốc SaiGon Times Square về đêm nổi bật những dãy đèn màu xanh đỏ tím vàng liên tục thay đổi theo chiều cao của tòa tháp, hòa cùng với sự tất bật, nô nức không nghỉ của dòng người trên phố đi bộ, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp về đêm của Sài Thành. Ảnh:skyscrapercity. Chủ nhân tòa cao ốc này là gia tộc sở hữu Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Times Square Sài Gòn là tổ hợp khách sạn sang trọng bậc nhất Tp.HCM, với tổng vốn đầu tư 125 triệu đô la Mỹ. Công trình cao 45 tầng, tọa lạc tại số 22-36 đường Nguyễn Huệ và số 57-69F đường Đồng Khởi (Q. 1). Ảnh:skyscrapercity. 3. A&B Tower

Tòa nhà A&B Tower được xây dựng trên khu đất có diện tích 1.832,7m² tại 76 Lê Lai, Quận 1. Ảnh: Skyline. Công trình liền kề Khách sạn New World Hotel và nhìn ra Công viên 23/9 - một trong những mảng xanh đẹp với Hội chợ Hoa tổ chức hàng năm. Ảnh: Skyline. 4. Keangnam Hanoi Landmark Tower

Tại khu vực Hà Nội, tòa cao ốc nổi trội về đêm phải kể đến Keangnam Hanoi Landmark Tower - khu phức hợp khách sạn - văn phòng - căn hộ - trung tâm thương mại được đầu tư xây dựng tại đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội. Tòa tháp hoàn tất xây dựng vào tháng 3/2011. Trong thời điểm khánh thành, tòa nhà này được coi là cao nhất Việt Nam. Ảnh: flickr.com. Khu phức hợp gồm 1 tháp trung tâm thương mại (cao 346 mét - 72 tầng), văn phòng cho thuê, khách sạn 7 sao cùng 2 tòa nhà căn hộ cao cấp cao 48 tầng. Ảnh: Xây dựng. 5. Lotte Center Hà Nội

Tiếp đó là tòa nhà Lotte Center Hà Nội cao 65 tầng nổi bật tại góc giao lộ Liễu Giai - Đào Tấn. Tòa nhà được thiết kế dựa trên cảm hứng từ chiếc áo dài Việt Nam, do Tập đoàn Lotte làm chủ đầu tư. Ảnh: homedy.com. Tòa nhà được khởi công từ năm 2009, vận hành vào tháng 9/2014. Tổng vốn đầu tư xây dựng Lotte Center Hanoi là 500 triệu USD. Diện tích mặt bằng là 14.094 m2 với 5 tầng hầm, 65 tầng nổi gồm trung tâm thương mại, giải trí, khu văn phòng cho thuê và khách sạn. Ảnh: homedy.com.

