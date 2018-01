Ngắm nhà làm bằng tre nứa rẻ bèo nhưng đẹp mê hồn

Ngôi nhà tre có tên Ananda House này nằm ở giữa núi rừng Bali, Indonesia với 3 tầng rộng rãi. Ảnh Adsttc. Từ sàn nhà, lan can hay mái hiên đều được làm bằng tre - vật liệu có độ cứng cao nhưng lại rất dễ uốn. Ảnh Greenvillagebali. Xây dựng nhà bằng tre đang trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích. Ảnh Angcovat. Nằm giữa rừng thuộc vùng núi Gunung Agung, Bali, Indonesia, ngôi nhà bằng tre hình chữ A do hai kiến trúc sư Jarmil Lhoták và Alena Fibichová thiết kế. Ảnh Tripcanvas. Còn đây là ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng tre nằm ở ngoại ô TP HCM. Ảnh Wsj. Phải mất 2 năm chủ nhân của ngôi nhà tre độc đáo mới hoàn thành công trình của mình. Ảnh Wsj. Nhà bằng tre có ưu điểm là mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên và sự thông thoáng hơn hẳn nhà bằng gạch và bê tông. Ảnh: Inhabitat. Dù được xây dựng bằng tre nhưng ngôi nhà này vẫn có độ bền và khả năng chống chọi với thời tiết cực tốt. Ảnh: Ashui. Chi phí để xây dựng một ngôi nhà bằng tre thấp hơn nhiều so với một ngôi nhà bình thường. Ảnh Trucphuong. Vật liệu tre nữa giúp mang đến một kiến trúc mới lạ, mang đậm nét cổ điển. Ảnh:Adsttc. Video: Nhà tre đẹp nhất Hà Nội. Nguồn: YouTube.

