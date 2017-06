Ngắm khu tập thể “già nua” vẫn đẹp lạ thường ở Hà Nội

Ra đời vào khoảng những năm 1975 – 1980, khu tập thể D1 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) mang đậm nét kiến trúc của giai đoạn 1965 – 1886. Đây là giai đoạn Hà Nội chuyển mình từ đô thị tiêu dùng, đô thị thuộc địa sang đô thị XHCN. Đặc trưng nổi bật nhất của thời kỳ này là kiểu nhà tập thể lắp ghép tấm lớn do Nhà nước bao cấp xây dựng. Tuy vẫn mang đầy đủ các nét đặc trưng của kiểu nhà lắp ghép tấm lớn nhưng các cư dân tập thể D1 Giảng Võ vẫn tạo được dấu ấn rất riêng cho khu tập thể của mình bằng việc trồng rất nhiều cây cảnh trong các chậu, bồn đặt trên ban công. Mặc dù tầng 1 đã bị cơi nới, cải tạo nhiều nhưng từ tầng 2 đến tầng 4 vẫn giữ được gần như nguyên trạng kiến trúc ban đầu. So với các khu tập thể cùng thời, tình trạng “chuồng cọp” ở tập thể D1 Giảng Võ ít hơn hẳn. Giống như tổng thể tòa nhà, “chuồng cọp” ở tập thể D1 Giảng Võ cũng được bao phủ bởi màu xanh mát mắt. Nhờ thế, những “chuồng cọp” hiếm hoi xuất hiện ở đây cũng đỡ chướng mắt hơn hẳn so với những khu tập thể khác. Dễ trồng, sinh trưởng nhanh lại có hoa đẹp nên dễ hiểu là hoa giấy là loài cây được trồng phổ biến nhất ở khu tập thể này. Hiếm có loài hoa nào có màu sắc đa dạng như hoa giấy. Xương rồng cũng là những loài cây khá phổ biến ở tập thể D1 Giảng Võ. Ngoài những loài hoa, gia đình chị Thùy Dương (cư trú tại tầng 2, khu tập thể Giảng Võ từ 3 năm nay) còn trồng thêm một số loại rau để phục vụ cho nhu cầu của gia đình ngay trong không gian chật hẹp. Cùng với những loại rau phổ biến như mồng tơ, diếp cá... chị Dương còn trồng thêm cả những loại rau khác mới được sử dụng rộng rãi trong thời gian gần đây như rau ngót Nhật. Có lẽ sự chăm sóc, giữ gìn của các cư dân chính là lý do giúp cho tập thể D1 Giảng Võ ít bị xuống cấp hơn so với những khu tập thể cùng thời. Trong danh sách 42 khu tập thể bị hư hỏng, xuống cấp, cần được cải tạo, sửa chữa do UBND thành phố Hà Nội công bố đầu năm 2016, không có tên tập thể D1 Giảng Võ. Đối với các khu tập thể đã bị hư hỏng, xuống cấp, chủ trương chung của TP Hà Nội là phá bỏ, xây dựng mới. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, những ngôi nhà lắp ghép được xây dựng trong khoảng những năm 1965 – 1986 như tập thể D1 Giảng Võ là một trong những nét nên được bảo tồn để ghi dấu một thời kỳ lịch sử của dân tộc. Vì thế cần chọn ra một số công trình để tái sử dụng một cách mềm dẻo; bảo tồn giống như những công trình kiến trúc có từ thời Pháp thuộc. Nếu ý kiến này được chấp thuận thì tập thể D1 Giảng Võ có lẽ là cái tên xứng đáng được lựa chọn đầu tiên.

