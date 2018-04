Mua dự án Golden River Residence xây trái phép, khách gặp rủi ro gì?

Việc khách hàng mua dự án Golden River Residence (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) do Cát Tường Group làm chủ đầu tư khi chưa có hồ sơ phê duyệt quy hoạch 1/500 của tỉnh sẽ dẫn đến rủi ro lớn....

Liến quan đến dự án(huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) làm chủ đầu tư đã bị Sở Xây dựng tỉnh Long An "tuýt còi" do không có trong hồ sơ phê duyệt quy hoạch 1/500 của tỉnh,đã có cuộc trao đổi nhanh với Ths.Ls. Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội để làm rõ những rủi ro mà khách hàng gặp phải khi mua dự án này.