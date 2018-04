Mê tít chuồng gà Việt được báo Tây khen nức nở

Tạp chí kiến trúc Archdaily của Mỹ mới đây giới thiệu một công trình đặc biệt của Việt Nam: chuồng gà rộng 20 m2 ở huyện Đức Hòa (Long An). Chuồng gà nằm trong khuôn viên nhà mái ngói của một cặp vợ chồng lớn tuổi. Để có không gian tự do, thoáng khí cho những chú gà, chuồng được làm bằng thép xây dựng, lưới sắt và tấm xi măng. Chuồng gà độc đáo có bề ngang 2m, dài 10m, cao 2m. Với kích thước này, lũ trẻ có thể thoải mái vào chơi đùa với gà, thậm chí giúp ông bà cho gà ăn. Những chú gà có không gian để đi lại, hít thở không khí. Lớp lưới bảo đảm an toàn cho đàn gà nhưng không giới hạn tầm nhìn và kết nối giữa bên trong và bên ngoài. Trong chuồng còn có những khối hộp treo cao cho gà tự do bay nhảy. Hồ nước nhỏ cho lũ vịt bơi. Cây xanh cho gà mổ lá. Một không gian lý tưởng cho đàn gà. Nguồn ảnh: Quang Dam. Video: Chuồng gà ở Long An được lên tạp chí kiến trúc Mỹ. Nguồn: Youtube.

Tạp chí kiến trúc Archdaily của Mỹ mới đây giới thiệu một công trình đặc biệt của Việt Nam: chuồng gà rộng 20 m2 ở huyện Đức Hòa (Long An). Chuồng gà nằm trong khuôn viên nhà mái ngói của một cặp vợ chồng lớn tuổi. Để có không gian tự do, thoáng khí cho những chú gà, chuồng được làm bằng thép xây dựng, lưới sắt và tấm xi măng. Chuồng gà độc đáo có bề ngang 2m, dài 10m, cao 2m. Với kích thước này, lũ trẻ có thể thoải mái vào chơi đùa với gà, thậm chí giúp ông bà cho gà ăn. Những chú gà có không gian để đi lại, hít thở không khí. Lớp lưới bảo đảm an toàn cho đàn gà nhưng không giới hạn tầm nhìn và kết nối giữa bên trong và bên ngoài. Trong chuồng còn có những khối hộp treo cao cho gà tự do bay nhảy. Hồ nước nhỏ cho lũ vịt bơi. Cây xanh cho gà mổ lá. Một không gian lý tưởng cho đàn gà . Nguồn ảnh: Quang Dam. Video: Chuồng gà ở Long An được lên tạp chí kiến trúc Mỹ. Nguồn: Youtube.