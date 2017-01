Mê mẩn vẻ đẹp kỳ lạ của 4 ngôi nhà “ma ám” trên thế giới

Nhà ma ám Amityville

Ngôi nhà Amityville ở số 112 đại lộ Đại Dương, Mỹ là một trong những ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất thế giới. Đây cũng chính là nơi đã ra đời bộ phim kinh dị nổi tiếng của Hollywood "The Amityville Horror". Ngôi nhà này được biết đến với tên gọi ngôi nhà ma ám sau khi ở đó xảy ra vụ thảm sát một gia đình 6 người vào một buổi tối kinh hoàng năm 1974. Các nạn nhân được tìm thấy với nhiều vết đạn trên người. Điều bất ngờ nhất là thủ phạm của vụ án này: Ronald DeFeo Jr - cũng chính là một thành viên trong gia đình. Hắn đã nhẫn tâm xuống tay với cha mẹ và bốn người anh em của mình bằng một khẩu súng trường Marlin. Chỉ hơn một năm sau vụ thảm sát ngôi nhà được Newlyweds George và Kathy Lutz - một cặp vợ chồng với ba đứa con mua lại. Để an toàn, gia đình này đã mời linh mục đến cầu nguyện, tuy nhiên rắc rối bắt đầu khi các linh mục lần lượt bị đuổi khỏi nhà bởi một giọng nói bí ẩn và đầy tức giận. Tiếp đó, các thành viên trong gia đình lần lượt bị tra tấn tinh thần bởi những tiếng động lạ, tiếng la hét, hồn ma hiện hình cũng như đồ đạc thường xuyên bị đảo lộn. Cuối cùng, vào một đêm mà các hiện tượng ma quái trên diễn ra dồn dập, họ đã quyết định chuyển nhà ngay trong đêm và tính ra họ chỉ ở đây vỏn vẹn 28 ngày. Một bức ảnh được cho là chụp trong ngôi nhà ma ám này. Dinh thự Blickling Hall ở Norfolk

Trước khi đưa đầu vào máy chém, Anne đã không nói đi nói lại một câu rằng: “Rồi ta sẽ trở thành một La Reine sans tête (Nữ hoàng không đầu)”. Người dân hạt Norfolk thì thào với nhau rằng bóng ma không đầu đó là Anne Boleyn, kiều nữ của dòng tộc Boleyn, người sau này trở thành hoàng hậu và chịu một cái chết oan nghiệt. Nàng bị chém đầu lúc 8 giờ sáng ngày 19/5/1536 tại tháp Green. Còn người đánh xe không đầu là Thomas Boleyn, cha của Anne, người đàn ông bị nguyền rủa vì phản bội con gái mình. Ngày nay, Blickling Hall là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch của Anh sau khi được trùng tu và mở cửa cho khách tham quan từ năm 1962. Năm 2007, tòa dinh thự xây bằng gạch đỏ này đứng đầu danh sách 10 ngôi nhà bị ma ám nhiều nhất ở nước Anh do National Trust (tổ chức bảo tồn các tòa nhà ở Anh, xứ Wales và Bắc Ailen) bình chọn. Biệt thự ma ám Pickfair trên đồi Beverly Hills

Biệt thự mang tên Pickfair là một khối bất động sản rộng 56 mẫu Anh tọa lạc tại thành phố Beverly Hills, California. Tòa lâu đài này là nơi sinh sống của cặp vợ chồng diễn viên phim câm Douglas Fairbanks và Mary Pickford. Cặp đôi này đã cải tạo Pickfair từ một nhà nghỉ thành ngôi biệt thự gồm 4 tầng, 25 phòng với phòng khách lớn, sân tennis, phòng để xe... Những nội thất trong Pickfair rất xa hoa và sang trọng. Trong những năm 1920 ngôi nhà đã trở thành một tâm điểm cho các hoạt động giải trí của Hollywood. Thậm chí nó còn được coi như biểu tượng của Hollywood.

Vào năm 1936, cặp đôi Douglas Fairbanks và Mary Pickford ly hôn. Douglas rời đi, chỉ còn bà Pickford cư trú trong căn biệt thự với người chồng thứ ba - nam diễn viên và nhạc sĩ Charles " Buddy" Rogers cho đến khi bà qua đời vào năm 1979. Sau khi bà Pickford qua đời, ngôi biệt thự này vẫn tiếp tục được chăm sóc và bảo tồn. Năm 1988, nó đã được nữ diễn viên Pia Zadora và chồng Meshulam Riklis - một doanh nhân người Israel mua lại. Họ tuyên bố lên kế hoạch cải tạo lâu đài, nhưng sau đó bất ngờ phá bỏ và xây mới hoàn toàn vào năm 1990. Phải đối mặt với chỉ trích gay gắt từ công chúng, Zadora đã nói lý do phá bỏ biệt thự là do nó đã mục nát vì mối. Tuy nhiên năm 2012, Pia Zadora tiết lộ lý do thực sự khiến bà phải phá bỏ Pickfair là vì ngôi nhà bị ám bởi bóng ma cười - được cho là một phụ nữ có mối quan hệ với Douglas Fairbanks. Những gì còn lại còn lại từ Pickfair hiện tại là các cổng dẫn vào tòa nhà, hồ bơi, tàn tích của phòng khách. Lâu đài Newton House ở Carmarthenshire

Thế kỷ thứ 18, bị cưỡng ép đính hôn với một người mà mình không hề yêu, thiếu nữ Elinor Cavendish đã bỏ chạy về nhà mẹ đẻ là dinh thự Newton House ở Dinefwr, Carmarthenshirem. Trong cơn tức giận, gã chồng chưa cưới truy đuổi đến tận nơi và siết cổ cô cho đến chết. Ngày nay, khách tham quan thường nghe thấy tiếng thút thít trong phòng trống, thi thoảng bắt gặp một cô gái trẻ biến mất dạng vào trong tủ đồ. Đáng sợ hơn, không ít lần họ còn có cảm giác như bị bàn tay vô hình siết vào cổ.

