Kỳ lạ ngôi làng 200 biệt thự sang trọng miễn phí nhưng không ai ở

258 căn biệt thự sang trọng này thuộc ngôi làng Guanhu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Chúng được đầu tư xây dựng bởi triệu phú Chen Sheng (người sáng lập Công ty nước giải khát Tiandi No.1 Beverage Inc.). Ảnh: SCMP. 5 năm trước, ông Chen Sheng đầu tư 200 triệu NDT (khoảng 727 tỷ đồng) để xây hàng trăm căn biệt thự sang trọng này tặng cho người dân trong làng. Ảnh: Oeeee. Mỗi biệt thự rộng 280m2, có 5 phòng ngủ, hai phòng khách, nhà để xe và một khu vườn nhỏ. Ảnh: Weibo. Khu biệt thự còn có con suối nhỏ, sân bóng rổ, cầu lông và sân khấu biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Theworldnews. Tuy nhiên, khi khu biệt thự hoàn thành thì lại rơi vào cảnh bỏ hoang do người dân còn mải tranh cãi xem ai được quyền sở hữu 1 hoặc 2 căn. Ảnh: Theworldnews. Sự trang cãi khiến ông Chen Sheng vô cùng thất vọng. Ảnh: The New Paper. Việc đại gia xây nhà miễn phí cho dân nghèo không phải chuyện hiếm ở Trung Quốc. Đầu năm 2017, doanh nhân họ Trần ở Thâm Quyến (Trung Quốc) đã bỏ ra 80 triệu tệ để xây 48 căn biệt thự cho dân ở hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Tengxun. Ông đã bỏ ra hơn 80 triệu tệ (tương đương 288 tỷ đồng) để xây dựng biệt thự hạng sang cho dân làng. Ảnh: Tengxun. Ngày 28/7/2015, 141 hộ gia đình tại thôn Hoàng Gia, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) cũng được trao tặng biệt thự miễn phí. Ảnh: Sina. Một đại gia ngành thép cũng đã tặng mỗi hộ dân trong làng Xiongkeng (thành phố Tân Dư, Giang Tây, Trung Quốc) một căn hộ hoặc biệt thự để đền đáp sự đùm bọc họ giành cho gia đình ông thuở cơ hàn. Ảnh: Xinhua. Viideo: Làng biệt thự đậm nét Huế xưa. Nguồn: LTV.

258 căn biệt thự sang trọng này thuộc ngôi làng Guanhu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Chúng được đầu tư xây dựng bởi triệu phú Chen Sheng (người sáng lập Công ty nước giải khát Tiandi No.1 Beverage Inc.). Ảnh: SCMP. 5 năm trước, ông Chen Sheng đầu tư 200 triệu NDT (khoảng 727 tỷ đồng) để xây hàng trăm căn biệt thự sang trọng này tặng cho người dân trong làng. Ảnh: Oeeee. Mỗi biệt thự rộng 280m2, có 5 phòng ngủ, hai phòng khách, nhà để xe và một khu vườn nhỏ. Ảnh: Weibo. Khu biệt thự còn có con suối nhỏ, sân bóng rổ, cầu lông và sân khấu biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Theworldnews. Tuy nhiên, khi khu biệt thự hoàn thành thì lại rơi vào cảnh bỏ hoang do người dân còn mải tranh cãi xem ai được quyền sở hữu 1 hoặc 2 căn. Ảnh: Theworldnews. Sự trang cãi khiến ông Chen Sheng vô cùng thất vọng. Ảnh: The New Paper. Việc đại gia xây nhà miễn phí cho dân nghèo không phải chuyện hiếm ở Trung Quốc. Đầu năm 2017, doanh nhân họ Trần ở Thâm Quyến (Trung Quốc) đã bỏ ra 80 triệu tệ để xây 48 căn biệt thự cho dân ở hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Tengxun. Ông đã bỏ ra hơn 80 triệu tệ (tương đương 288 tỷ đồng) để xây dựng biệt thự hạng sang cho dân làng. Ảnh: Tengxun. Ngày 28/7/2015, 141 hộ gia đình tại thôn Hoàng Gia, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) cũng được trao tặng biệt thự miễn phí. Ảnh: Sina. Một đại gia ngành thép cũng đã tặng mỗi hộ dân trong làng Xiongkeng (thành phố Tân Dư, Giang Tây, Trung Quốc) một căn hộ hoặc biệt thự để đền đáp sự đùm bọc họ giành cho gia đình ông thuở cơ hàn. Ảnh: Xinhua. Viideo: Làng biệt thự đậm nét Huế xưa. Nguồn: LTV.