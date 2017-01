Khu đô thị Gamuda Garden: Báo động tình trạng mất an ninh trật tự

“Tính mạng của chúng tôi đang bị đe doạ bởi “Cướp” là tâm lý của đại đa số người dân tại Khu đô thị hạng sang Gamuda Garden, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội khi phản ánh với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị vào sáng (6/1).



“Đây không chỉ là trộm cắp “vặt” mà mà tính chất, mức độ rất nghiêm trọng bởi kẻ gian đã ngang nhiên cầm hung khí vào tận trong khu đô thị chặn xe ô tô với ý định cướp mà bảo vệ không hề hay biết.” anh N.H cư dân Gamuda Garden bức xúc.

Kẻ gian sau khi trộm cắp 3 gương xe ô tô hạng sang còn có ý định dùng hung khí để cướp tài sản của tài xế taxi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h30 sáng 5/1/2017. Vào thời điểm trên, anh Trần Văn T, - lái xe taxi Hãng ABC, biển kiểm soát 30A - XXX13 nhận được điện báo đón khách đi sân bay tại Khu đô thị Gamuda Garden. Sau qua cửa bảo vệ vào tới đường 3.1 khu đô thị thì bất ngờ có 2 đối tượng bịt mặt, tay cầm 2 con dao dài xông ra chặn xe có ý định cướp tài sản. Do hoảng sợ, anh T đã cho xe phóng vượt qua 2 đối tượng để tháo chạy. Tiếp đó, anh T hé cửa kính xe để kêu cứu, đồng thời gọi điện cho cư dân đang chờ đón xe để thông báo tình hình tránh gặp bọn cướp và gọi người đến hỗ trợ. Thấy vậy, 2 đối tượng trên đã kịp bỏ trốn vào khu nhà đang xây dở và mất hút.

Liên quan đến thông tin người dân cung cấp về vụ cướp taxi tại Khu đô thị Gamuda Garden, Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, Công an quận đã tiếp nhận thông tin về sự việc. Hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra sự việc.

Vẫn chưa hết bàng hoàng khi trộm cướp hoành hành vào thời điểm giáp Tết trong khu đô thị, chị H.N – cư dân Gamuda Garden phản ánh: “Trước đây khi chào bán, Gamuda được quảng cáo là một trong những khu đô thị “đáng sống nhất” Hà Nội với nhiều hạng mục tích hợp về cảnh quan, tiện ích, hệ thống an ninh chặt chẽ và phản ứng nhanh nhạy, nhằm bảo vệ an toàn cho cư dân cũng như hạn chế tối đa tổn thất sẽ đến với người dân. Vậy mà sau 3 năm chuyển về sinh sống, cư dân luôn nơm nớp lo sợ, từ những vụ mất cắp vặt cho đến dùng hung khí, tình trạng nhốn nháo và mất trật tự thường xuyên diễn ra”.

Tại buổi làm việc với phóng viên về vụ việc trên, ông Aw Soon Heng – Giám đốc quản lý khu đô thị và ban quản lý dự án cùng ông Nguyễn Viết Hoàng – Phó phòng quản lý khu đô thị Gamuda cho biết, đây là một sự việc đáng tiếc không ai mong muốn xảy ra, Gamuda với cương vị chủ đầu tư đang nhanh chóng có những động thái khắc phục.

Cư dân khu đô thị Gamuda Garden yêu cầu chủ đầu tư Gamuda đảm bảo vấn đề an ninh đúng cam kết vào sáng 7/1.

Theo ông Nguyễn Viết Hoàng – Phó phòng quản lý khu đô thị Gamuda, sáng 5/1, đơn vị bảo vệ Tín Nghĩa có báo với ban quản lý về việc 3 xe ô tô thuộc hãng: Lexus, Rangover, Mercedes bị bẻ gương tại đường 3.5 và 3.1 với tổng thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Sau khi nhận thông tin, ban quản lý đã làm việc với bảo vệ và có phương án đền bù cho các chủ xe. Đối với hai xe Rangover, Mercedes, đã đi mua gương, riêng xe Lexus do gương chưa có tại thị trường Việt Nam nên đề xuất phương án trả kinh phí và chủ xe đồng ý. Hiện tại, chỗ tường rào bị trộm cắt, ban quản lý đã cho hàn lại và tăng cường bảo vệ tuần tra ở khu vực đó. Đồng thời tăng thêm hai chốt bảo vệ và 4 bảo vệ đi tuần mỗi đêm. Sau vụ việc, đại diện bảo vệ đã làm việc với công an quận Hoàng Mai, cung cấp đầy đủ thông tin. Riêng Gamuda yêu cầu đơn vị bảo vệ đưa ra những nghiệp vụ tuần tra sát sao hơn và trong vòng chiều nay 6/1 sẽ gửi các phương án tăng cường để xem xét và phê duyệt”

Về vấn đề cư dân muốn có thêm camera, CCTV thì hai đại diện của Gamuda chia sẻ: “Gamuda đã triển khai nhưng đang trong quá trình chọn nhà thầu và thiết bị tốt nhất. Gamuda đồng cảm với sự bất an của cư dân nên đang nỗ lực hết sức để đẩy nhanh hơn các công đoạn. Đến chiều ngày 7/1, Gamuda sẽ có cuộc họp để nắm bắt nguyện vọng của cư dân”