Hoa mắt ở 20 thành phố lòe loẹt nhất thế giới

Đảo Burano, Italia: Nằm cách thành phố Venice 40 phút đi thuyền, hòn đảo này nổi tiếng với những ngôi nhà sặc sỡ sắc màu và nghệ thuật làm vải ren tinh tế. Đảo Mujeres, Mexico: Nơi đây gây ấn tượng với lối sống phóng khoáng và những ngôi nhà nhiều màu sắc. Người dân địa phương thường đi xe đạp hay đi bộ hơn là ô tô. Guanajuato, Mexico: Những ngôi nhà ở đây được xây dựng trên sườn đồi và được sơn nhiều màu sắc nổi bật trông như một bức tranh vẽ. Wroclaw, Ba Lan: Quảng trường Chợ tại thành phố này bao gồm tòa nhà hội trường theo phong cách Gô-tích và các ngôi nhà có màu sắc tươi sáng, với một số công trình được xây dựng từ thế kỷ thứ 16. Havana, Cuba: Tại thành phố này, du khách có thể tìm thấy những chiếc ô tô cổ, biệt thự do mafia xây dựng và âm nhạc ở khắp mọi nơi. Những ngôi nhà cổ màu xanh và vàng cam cũng là nét đặc trưng của thành phố này. Trinidad, Cuba: Thị trấn đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới với những ngôi nhà nhiều màu sắc nằm dọc đường phố lát đá cuội. Nơi đây cũng nổi tiếng với các món ăn đặc trưng ở Cuba. Chefchaouen, Ma-rốc: Các công trình kiến trúc của thị trấn này mang những nét tương đồng với vùng Địa Trung Hải. Điểm nổi bật nhất ở đây là các công trình được sơn duy nhất một màu xanh da trời. Juzcar, Tây Ban Nha: Năm 2011, toàn bộ các ngôi nhà tại thị trấn được sơn màu xanh da trời để quảng bá cho bộ phim Smurfs. Khoảng 80.000 du khách đã tới tham quan địa điểm này 6 tháng sau đó và người dân địa phương giữ lại màu sơn mới cho nhà của họ. Buenos Aires, Argentina: Khu La Boca của thành phố nổi tiếng với những ngôi nhà nhiều màu sắc sặc sỡ, nhưng du khách không nên đi tham quan một mình vì lý do an ninh. Menton, Pháp: Những ngôi nhà trong làng Provence tại Menton là nơi hoàn hảo với kiến trúc đầy màu sắc. Nơi đây cũng có nhiều vườn thực vật lớn và các bãi biển đẹp. Vernazza, Italia: Thành phố này trông như một làng chài đặc trưng ở Italia, với những ngôi nhà nhiều màu sắc nằm bao quanh bến cảng, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Miami, Mỹ: Thành phố này nổi tiếng với bãi biển South Beach, khu nghỉ dưỡng Art Deco, nhà hàng phong cách và các hộp đêm sôi động. Copenhagen, Đan Mạch: Copenhagen là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Đan Mạch. Nơi đây có những ngôi nhà và các quán cà phê, nhà hàng đều được sơn màu sắc tươi sáng. Curaçao, Caribbe: Đây là một trong những thành phố đẹp nhất tại vùng Caribbe, gây ấn tượng với những ngôi nhà nhiều màu sắc được xây dựng từ thời thuộc địa của Hà Lan. Valparaiso, Chile: Những ngôi nhà nhiều màu sắc trên các sườn đồi xanh mướt và đường ray tàu hỏa cổ là nét đặc trưng của thành phố Nam Mỹ này. Cape Town, Nam Phi: Khu Bo-Kaap nằm trên ngọn đồi Signal nhìn xuống trung tâm thành phố. Nơi đây gây ấn tượng với những ngôi nhà được sơn màu tươi sáng trông rất bắt mắt. Jodhpur, Ấn Độ: Được biết với biệt danh “thành phố Xanh”, điểm nhấn của thành phố Jodhpur là những ngôi nhà màu xanh. Đây là truyền thống của người Brahmin để phân biệt với các cộng đồng dân cư khác ở thành phố. Rio de Janeiro, Brazil: Các khu ổ chuột ở Brazil được biết đến với các băng nhóm tội phạm và sự nghèo khổ. Nhưng một số khu như Favela Santa Marta được các nghệ sĩ đường phố biến thành tác phẩm nghệ thuật. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ: Khu dân cư của người Do Thái tại thành phố có những ngôi nhà nhiều màu sắc và đường phố lát đá cuội được xây dựng từ thời Ottoman. Tobermory, Scotland: Khu trung tâm của thị trấn trên đảo Mull gây ấn tượng mạnh với những ngôi nhà sặc sỡ.

