Hình ảnh Thuận Kiều Plaza “lột xác” sau 20 năm bỏ hoang

Sau nhiều năm kinh doanh thất bại và được bán lại cho Tập đoàn của đại gia Trương Mỹ Lan, khu thương mại thuộc khối đế tòa nhà Thuận Kiều Plaza (190 Hồng Bàng, quận 5, TP.HCM) đã được cải tạo lại thành một trung tâm thương mại, giải trí, nghệ thuật được xem là độc đáo bậc nhất Sài Gòn có tên The Garden Mall. TTTM này chính thức khai trương từ hôm nay 3/11. Ảnh: Zing. Ba tòa nhà màu hồng trước đây "biến mất", thay vào đó là "áo mới" màu xanh tươi sáng nổi bật. Ảnh: Cafeland.vn. Khu thương mại tại khối đế của 3 tòa nhà Thuận Kiều Plaza đã được làm mới hầu như các hạng mục. Ảnh: Zing. Mặt tiền đường Hồng Bàng biến đổi khác biệt so với hình ảnh trước đây. Ảnh: Internet. Theo đó, The Garden Mall gồm 3 tầng thương mại với tổng diện tích sàn 24.000 m2, được lấp đầy với nhiều tiện ích, dịch vụ đa dạng như: nhà hàng ẩm thực, siêu thị, văn phòng cho thuê... và đặc biệt là thế giới sách lớn nhất Sài Gòn – Phương Nam Book City nằm trên tầng 2 với diện tích rộng trên 2000m2. Ảnh: FB The Garden Mall. Lấy cảm hứng từ văn hoá phương đông, The Garden Mall được thiết kế và trang trí lại theo lối kiến trúc pha trộn giữa nét truyền thống và hiện đại. Ảnh: FB The Garden Mall. Không gian bên trong The Garden Mall - tên gọi mới tòa cao ốc Thuận Kiều Plaza, cũng được chủ đầu tư trang trí nhiều tiểu cảnh và cây xanh. Ảnh: Zing. Dự án được thiết kế với mục tiêu là trung tâm giải trí, sáng tạo nghệ thuật cộng đồng sầm uất nhất khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn. Ảnh: Zing. Dọc hành lang lối đi tầng 1, hàng chục chiếc xe lam 3 bánh (hay còn được gọi với cái tên khác là bọ vàng) được đặt để cho thuê kinh doanh. Đây là hình thức buôn bán mới khá độc đáo ở trung tâm thương mại này. Ảnh: thegioitre.vn. Hành lang các tầng trệt và tầng 1 dành lối đi khá rộng, các cơ sở kinh doanh có thể đặt dãy bàn ghế cho khách ngồi bên ngoài. Ảnh: Zing. Hiện tại các thương hiệu bán lẻ, ẩm thực lớn nhỏ đang thi nhau lấp đầy những gian hàng thương mại thuộc tầng trệt, tầng 1. Ảnh: FB The Garden Mall. Vườn Thần Thoại Hồng Hạc, khu vườn hiện hữu ngay mặt tiền của The Garden Mall (thuộc đường Hồng Bàng) và cũng là sự kiện đặc biệt để đánh dấu sự ra đời của The Garden Mall. Ảnh: FB The Garden Mall. Khu vườn tái hiện hình ảnh sum vầy của bầy chim hồng hạc, một loài chim cao quý nhưng không kém phần trẻ trung. Với hơn 200 chú hồng hạc được sắp đặt nghệ thuật trong không gian vườn thần thoại đầy màu sắc sống động, xen kẽ với Hồ Cầu Nguyện, Cây Chúc Phúc cùng nhiều loại kỳ hoa, dị thảo… Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ led, laser hiện đại kết hợp cùng chất liệu truyền sáng tối ưu như sợi, bóng đèn thuỷ tinh, pha lê tạo hiệu ứng bắt mắt sẽ càng nhấn mạnh sự kì ảo của khu vườn về đêm. Ảnh: FB The Garden Mall. Khu vui chơi giải trí có đủ các trò chơi dành cho người lớn và trẻ em. Bên cạnh đó, một số cửa hàng thời trang, nội thất cũng đã xuất hiện tại đây. Ảnh: FB The Garden Mall.

Sau nhiều năm kinh doanh thất bại và được bán lại cho Tập đoàn của đại gia Trương Mỹ Lan, khu thương mại thuộc khối đế tòa nhà Thuận Kiều Plaza (190 Hồng Bàng, quận 5, TP.HCM) đã được cải tạo lại thành một trung tâm thương mại, giải trí, nghệ thuật được xem là độc đáo bậc nhất Sài Gòn có tên The Garden Mall. TTTM này chính thức khai trương từ hôm nay 3/11. Ảnh: Zing. Ba tòa nhà màu hồng trước đây "biến mất", thay vào đó là "áo mới" màu xanh tươi sáng nổi bật. Ảnh: Cafeland.vn. Khu thương mại tại khối đế của 3 tòa nhà Thuận Kiều Plaza đã được làm mới hầu như các hạng mục. Ảnh: Zing. Mặt tiền đường Hồng Bàng biến đổi khác biệt so với hình ảnh trước đây. Ảnh: Internet. Theo đó, The Garden Mall gồm 3 tầng thương mại với tổng diện tích sàn 24.000 m2, được lấp đầy với nhiều tiện ích, dịch vụ đa dạng như: nhà hàng ẩm thực, siêu thị, văn phòng cho thuê... và đặc biệt là thế giới sách lớn nhất Sài Gòn – Phương Nam Book City nằm trên tầng 2 với diện tích rộng trên 2000m2. Ảnh: FB The Garden Mall. Lấy cảm hứng từ văn hoá phương đông, The Garden Mall được thiết kế và trang trí lại theo lối kiến trúc pha trộn giữa nét truyền thống và hiện đại. Ảnh: FB The Garden Mall. Không gian bên trong The Garden Mall - tên gọi mới tòa cao ốc Thuận Kiều Plaza, cũng được chủ đầu tư trang trí nhiều tiểu cảnh và cây xanh. Ảnh: Zing. Dự án được thiết kế với mục tiêu là trung tâm giải trí, sáng tạo nghệ thuật cộng đồng sầm uất nhất khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn. Ảnh: Zing. Dọc hành lang lối đi tầng 1, hàng chục chiếc xe lam 3 bánh (hay còn được gọi với cái tên khác là bọ vàng) được đặt để cho thuê kinh doanh. Đây là hình thức buôn bán mới khá độc đáo ở trung tâm thương mại này. Ảnh: thegioitre.vn. Hành lang các tầng trệt và tầng 1 dành lối đi khá rộng, các cơ sở kinh doanh có thể đặt dãy bàn ghế cho khách ngồi bên ngoài. Ảnh: Zing. Hiện tại các thương hiệu bán lẻ, ẩm thực lớn nhỏ đang thi nhau lấp đầy những gian hàng thương mại thuộc tầng trệt, tầng 1. Ảnh: FB The Garden Mall. Vườn Thần Thoại Hồng Hạc, khu vườn hiện hữu ngay mặt tiền của The Garden Mall (thuộc đường Hồng Bàng) và cũng là sự kiện đặc biệt để đánh dấu sự ra đời của The Garden Mall. Ảnh: FB The Garden Mall. Khu vườn tái hiện hình ảnh sum vầy của bầy chim hồng hạc, một loài chim cao quý nhưng không kém phần trẻ trung. Với hơn 200 chú hồng hạc được sắp đặt nghệ thuật trong không gian vườn thần thoại đầy màu sắc sống động, xen kẽ với Hồ Cầu Nguyện, Cây Chúc Phúc cùng nhiều loại kỳ hoa, dị thảo… Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ led, laser hiện đại kết hợp cùng chất liệu truyền sáng tối ưu như sợi, bóng đèn thuỷ tinh, pha lê tạo hiệu ứng bắt mắt sẽ càng nhấn mạnh sự kì ảo của khu vườn về đêm. Ảnh: FB The Garden Mall. Khu vui chơi giải trí có đủ các trò chơi dành cho người lớn và trẻ em. Bên cạnh đó, một số cửa hàng thời trang, nội thất cũng đã xuất hiện tại đây. Ảnh: FB The Garden Mall.