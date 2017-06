Hình ảnh cả làng làm ruộng chơi nhà cổ gỗ lim

Ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng nhà tầng không được ưa chuộng mà thay vào đó là “mốt” dựng nhà gỗ, mang đậm nét cổ kính. Cả xã có khoảng 150 ngôi nhà gỗ lim, có giá từ vài trăm triệu đến cả chục tỷ đồng, với thiết kế truyền thống gây ấn tượng. Phần lớn những ngôi nhà gỗ lim này đều do người nông dân “chân lấm tay bùn” dựng nên. Niềm đam mê chơi nhà gỗ với thú vui gom góp từng cây gỗ để đến khi đủ vật liệu xây dựng, họ đã tự dựng nên những căn nhà độc đáo, trở thành một di sản quý giá cho con cháu đời sau ngưỡng mộ và tự hào. Làm nhà gỗ lim không đơn giản như xây nhà tầng, nó đòi hỏi sự am hiểu về phong thủy và sự tỉ mỉ, khéo tay của người thợ dựng nhà. Bởi vậy, nhiều người dân ở Thủy Triều khi dựng nhà gỗ đều tìm đến ông Trần Văn Ca, ở thôn 6. Họ ví ông giống như người “thổi hồn” cho những ngôi nhà gỗ trên đất Thủy Triều. Ông cũng là người thợ mộc từng dựng 300 ngôi nhà gỗ lim ở khắp các vùng Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình,... Ông còn được gọi với cái tên “Ca nhà lim” hay “Ca thợ mộc”. Cả xã có hơn 150 nhà dựng bằng gỗ lim thì có tới vài chục nhà do bàn tay ông Ca góp công xây dựng. Ông Ca cũng đang sở hữu ngôi nhà gỗ lim theo kiến trúc cung đình Huế, trị giá trên 3 tỷ đồng. Đó là một ngôi nhà 2 tầng đồ sộ, với nhiều lầu nhỏ nhấp nhô. Tầng dưới làm xưởng gỗ, tầng trên có 3 gian với 4 cột trụ, 3 cửa chính, trên nóc khắc cảnh vật 4 mùa trong năm. Ngôi nhà sàn này được đại gia Bùi Đức Giang xây dựng trong vòng 4 năm và mới được xác nhận kỷ lục Guiness Việt Nam về nhà sàn bằng gỗ lim lớn nhất Việt Nam. Riêng nguyên vật liệu xây dựng đã tốn tới 200 tỷ đồng. Nhà có 7 gian với 16 cột cái đường kính 45cm, hệ thống cột quân và cột hiên rộng 40cm. Hệ thống cột kèo, trần nhà, sàn, tường... được làm hoàn toàn bằng gỗ lim nguyên khối, do 10.000 thợ thi công. Đặc biệt, trên các tường gỗ được trang trí bằng 25 bức chạm trổ tinh xảo các họa tiết dân gian như hoa cỏ, chim muông thú,... Đây là ngôi nhà thờ cổ của dòng họ Nguyễn Thạc ở làng Đình Bảng huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, được dựng lên từ năm 1686 hoàn toàn bằng gỗ lim. Khu nhà của dòng họ Nguyễn Thạc xây dựng trong vòng 14 năm, từ năm 1686 đến năm 1700 mới hoàn thành, gồm một khu thờ tự, một khu để ở, tiếp khách và nhà bếp. Nhà hiện có 7 gian, 3 gian chính giữa là nơi thờ tự, nơi quan trọng nhất trong nhà ở dân gian Bắc Bộ. Nhà có 28 cánh cửa bức bàn. Thời Pháp chiếm đóng, 27 cánh cửa bị đốt. Về sau, cánh cửa duy nhất còn lại được dùng làm nguyên mẫu để đóng những cửa khác. Một đại gia nổi tiếng trong giới bất động sản ở Hải Dương đã bỏ ra 60 cây vàng để dát cho ngôi nhà vườn tại xã Tân Dân, huyện Chí Linh. Tổng diện tích của ngôi biệt thự này là 5.000m2. Trong ngôi nhà gỗ khổng lồ, trừ hai tường hồi, toàn bộ nhà, từ vì kèo, cửa vách, hoành phi, câu đối, những tiểu tiết nhỏ nhất được làm bằng gỗ lim già. Ngôi nhà có 49 cột gỗ cỡ đại. Đặc biệt còn có tầng hầm kiên cố bằng xi măng bên dưới cũng đủ 49 cột, mỗi cột ứng với một cột gỗ bên trên. Khắp nơi trong ngôi nhà gỗ là những liễn đối dát vàng lấp lánh, bằng chữ nho.

