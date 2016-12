Gợi ý thiết kế phòng tắm cực tiện lợi cho gia chủ

Lắp đặt thanh treo trên cửa: Vì phòng tắm thường có diện tích tương đối nhỏ nên thật khó để lưu trữ đồ dùng ngăn nắp. Do đó, bạn có thể thiết kế thêm những thanh treo khăn tắm, khăn mặt ngay trên cánh cửa để thuận tiện sử dụng, đồng thời tiết kiệm được không gian cho những phòng tắm nhỏ hẹp. Vách ngăn bằng kính: Vách ngăn bằng kính vừa giúp phân chia khu vực tắm rửa và vệ sinh riêng biệt, hợp lý, vừa giúp cho phòng tắm không bị cảm giác chật chội như dùng vách ngăn thông thường. Bên cạnh đó, thiết kế phòng tắm với vách kính còn giúp cho không gian đẹp và sang trọng hơn. Túi vải lưu trữ tự chế: Đối với giải pháp lưu trữ giá rẻ và thú vị, bạn có thể tận dụng những chiếc khăn tắm cũ để may thành túi vải đựng đồ treo dễ thương. May chiếc khăn thành nhiều túi nhỏ giống trong hình để cung cấp đủ chỗ cho những món đồ nhà tắm lặt vặt như lược, kem đánh răng, vật dụng cá nhân... Chọn màu sắc tường phù hợp: Bạn nên sử dụng những gam màu sơn sáng cho phòng tắm nhỏ. Màu sơn sáng có khả năng đánh lừa thị giác tạo cho nhà tắm vẻ rộng rãi hơn nhiều. Gạch lát sàn: Gạch lát sàn và tường màu sáng được ốp theo đường chéo, sọc ngang hay dọc kết hợp cùng các họa tiết trang trí nho nhỏ giúp tăng diện tích phòng tắm, đồng thời mang lại cái nhìn mới mẻ, ấn tượng. Tối đa hóa các tủ đựng đồ: Khi sắp xếp ngăn kéo tủ phòng tắm, đặt thêm vách ngăn để tối đa hóa giá trị sử dụng cho không gian nhỏ và có chỗ để đồ phù hợp hơn. Bạn có thể mua những vách ngăn bằng nhựa tại cửa hàng tạp hóa, siêu thị hoặc tự tạo vách ngăn từ giấy bìa để tiết kiệm chi phí. Thiết kế kệ phòng tắm sáng tạo: Hiện nay, trên thị trường có bán rất nhiều kệ lưu trữ phòng tắm sáng tạo, phù hợp với mọi điều kiện không gian cũng như sở thích của người tiêu dùng. Trường hợp không muốn tốn thời gian thiết kế tủ/kệ đồ phức tạp, bạn nên tìm mua các loại tủ, giá treo bán sẵn rất tiện lợi. Lắp thêm kệ mở phía trên cửa phòng tắm: Bạn thậm chí có thể lắp đặt một chiếc kệ mở phía trên cửa phòng tắm để tạo thêm không gian lưu trữ. Vị trí này thích hợp cất giữ những đồ dùng không thường xuyên dùng tới hàng ngày nhưng vẫn dễ dàng tiếp cận mỗi khi cần đến. Nguồn ảnh: Internet.

