Đừng tưởng mỗi Ngọc Trinh có nhà triệu đô, Khánh My đâu có kém

Ngọc Trinh từng sở hữu một căn hộ mang sắc tím rất đẹp trước khi dọn về căn penthouse đắt tiền cô đang ở hiện tại. Khoảng tháng 8/2015, người mẫu nội y này sắm penthouse nằm trên tầng 33 của một toà nhà với giá gần 23 tỷ đồng. Những hình ảnh trong căn hộ triệu đô bắt đầu được hé lộ sau khi người mẫu Quỳnh Thư đến nhà chơi. Ấn tượng đầu tiên của căn hộ là sự phối hợp hai gam màu xám - trắng làm tông màu chủ đạo mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa trang nhã. Rất nhiều đèn chùm, đèn thả… như thế này được trang trí khắp căn nhà. Phòng ngủ trang hoàng tinh tế. Người mẫu Quỳnh Thư – cô bạn thân của Ngọc Trinh, đã thích mê căn penthouse khi lần đầu đặt chân đến. Phòng ngủ rộng lớn kết hợp ‘cửa hàng thời trang’ tiền tỷ mà hàng vạn cô gái ao ước. Nhà vệ sinh cũng rất rộng, được lắp đặt đầy đủ tiện nghi, hiện đại. Điểm trừ là Ngọc Trinh quá tham tạo dấu ấn cá nhân bằng cách trưng ảnh đẹp của mình khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà. Tầng thượng của căn penthouse nằm trên tầng 33 của toà nhà – nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Nếu không được đính chính, người xem sẽ tưởng đây là hình chụp ở một khách sạn 5 sao sang trọng nào đó. Tầng thượng của căn penthouse nằm trên tầng 33 của toà nhà – nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Trước đây, Khánh My ở cùng gia đình trong một căn biệt thự siêu sang ở TP HCM. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz cộng với kinh doanh bất động sản, Khánh My đã để dành khoản tiền kha khá để tậu một căn penthouse cho riêng mình. Sang trọng và hiện đại là hai điểm nhấn chính trong phong cách thiết kế nội thất của căn penthouse này. Khánh My rất đầu tư trang hoàng cho phòng ngủ. Dù chỗ ngủ trước đây của người đẹp trông khá ngộ nghĩnh với drap và áo gối toàn cam, cùng chiếc chăn lông trắng. Cũng như bất kì người đẹp nào trong showbiz, Khánh My cũng dành riêng một căn phòng trưng bày quần áo, giày dép và túi xách. Nhà vệ sinh rộng rãi, hiện đại và tiện nghi như khách sạn. Bàn trang điểm nổi bật với đèn và gout trang trí ấn tượng. Trong nhà có nhiều chùm đèn giá trị.

