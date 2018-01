Dự án “tai tiếng” Opal Garden của Đất Xanh bị công nhân “quây“

Cụ thể, sự việc đã diễn ra ngày 9/1, trước khu căn hộ Opal Garden của Tập đoàn Đất Xanh tại địa chỉ đường số 20, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM để yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu chính DESCON (Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp DESCON) thanh toán tiền lương cho công nhân.

Vụ "lùm xùm" gây mất trật tự an ninh, đã khiến các đơn vị nghiệp vụ thuộc UBND quận Thủ Đức, UBND phường Hiệp Bình Chánh, Công an quận, Công an phường, bảo vệ dân phố... được điều động đến hiện trường để giữ trật tự, đồng thời phối hợp với các bên liên quan giải quyết vụ việc.

Băng rôn yêu cầu Đất Xanh và DESCON thanh toán tiền lương cho công nhân.