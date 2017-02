Độc đáo những ngôi nhà xoay ấn tượng nhất thế giới

Everingham Rotating House tọa lạc tại Taree, Australia là ngôi nhà xoay độc đáo chỉ bằng thao tác ấn nút hết sức đơn giản. Hệ thống giúp căn nhà có thể chuyển hướng theo yêu cầu là ổ đĩa quay gồm 32 bánh xe được cấp nguồn bởi hai động cơ điện. Khi để ở chế độ tự động, ngôi nhà có thể xoay 360 độ hai lẫn mỗi giờ. Với tầm nhìn 360 độ, ngôi nhà tự xoay hiện đại ở Marbella, Costa del Sol, Tây Ban Nha được thiết kế xoay 15 phút một lần hoặc đi theo đường của ánh nắng mặt trời. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Rolf Disch, ngôi nhà Heliotrope ở Đức có dáng hình trụ. Nó có thể xoay cả ngày để đón ánh năng mặt trời. Nguồn năng lượng thu được sẽ chuyển hóa thành điện cung cấp cho cả tòa nhà. Radius House - ngôi nhà xoay ở New Mexico được đặt trên chiếc bánh xe trượt, cho phép nó xoay để hứng ánh nắng cho cả tòa nhà. Thiết kế nhà theo kiểu dạng hộp, mẫu nhà này được xây thành từng khối và xoay được nhiều hướng khác nhau. Ẩn mình giữa một khu rừng bao la ở New Paltz, New York, ngôi nhà với thiết kế mái vòm có thể xoay 150 độ nhờ một động cơ điện. Dynamic D Haus là ngôi nhà biến hình độc đáo của kiến trúc sư người Đức. Nhà gồm 4 khối lớn và có thể xoay theo nhiều hướng khác nhau. Nhà xoay có thể được điều chỉnh tự động thay đổi theo mùa hoặc theo ban ngày và ban đêm. Nguồn ảnh: CNN.

Everingham Rotating House tọa lạc tại Taree, Australia là ngôi nhà xoay độc đáo chỉ bằng thao tác ấn nút hết sức đơn giản. Hệ thống giúp căn nhà có thể chuyển hướng theo yêu cầu là ổ đĩa quay gồm 32 bánh xe được cấp nguồn bởi hai động cơ điện. Khi để ở chế độ tự động, ngôi nhà có thể xoay 360 độ hai lẫn mỗi giờ. Với tầm nhìn 360 độ, ngôi nhà tự xoay hiện đại ở Marbella, Costa del Sol, Tây Ban Nha được thiết kế xoay 15 phút một lần hoặc đi theo đường của ánh nắng mặt trời. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Rolf Disch, ngôi nhà Heliotrope ở Đức có dáng hình trụ. Nó có thể xoay cả ngày để đón ánh năng mặt trời. Nguồn năng lượng thu được sẽ chuyển hóa thành điện cung cấp cho cả tòa nhà. Radius House - ngôi nhà xoay ở New Mexico được đặt trên chiếc bánh xe trượt, cho phép nó xoay để hứng ánh nắng cho cả tòa nhà. Thiết kế nhà theo kiểu dạng hộp, mẫu nhà này được xây thành từng khối và xoay được nhiều hướng khác nhau. Ẩn mình giữa một khu rừng bao la ở New Paltz, New York, ngôi nhà với thiết kế mái vòm có thể xoay 150 độ nhờ một động cơ điện. Dynamic D Haus là ngôi nhà biến hình độc đáo của kiến trúc sư người Đức. Nhà gồm 4 khối lớn và có thể xoay theo nhiều hướng khác nhau. Nhà xoay có thể được điều chỉnh tự động thay đổi theo mùa hoặc theo ban ngày và ban đêm. Nguồn ảnh: CNN.