Chung cư Hei Tower: Cửa thoát hiểm thành "cửa tử"

Cư dân căng băng rôn phản đối việc cho thuê, kinh doanh của quán cafe tại tầng mái chung cư Hei Tower.

Chung cư Hei Tower tại số 1 đường Ngụy Như Kon Tum (P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội) do Công ty CP đầu tư Điện lực Hà Nội là chủ đầu tư và do Công ty Quản lý HTBM quản lý. Chung cư cao cấp này được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2014 và đã thành lập ban quản trị nhưng chủ đầu tư liên tục chây ì không bàn giao quỹ bảo trì tòa nhà, không bàn giao khu vực cộng đồng cho cư dân. Nghiêm trọng hơn, gần đây cư dân Hei Tower đang cảm thấy bất an bởi những bất cập trong việc quản lý, vận hành, an toàn PCCC.

Chiều tối ngày 28.3, cư dân Hei Tower đã xuống đường căng băng rôn phản đối chủ đầu tư về các vấn đề bức xúc của tòa nhà, trong đó có an toàn PCCC. Hiện các băng rôn có nội dung: “Cư dân Hei Tower kịch liệt lên án hành vi vi phạm an toàn PCCC của Trill Group; Yêu cầu chủ đầu tư Hei Tower lập tức bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân" vẫn tiếp tục treo trên hành lang các căn hộ của tòa nhà.

Bức xúc từ việc tầng mái bị “xẻ thịt”

Theo phản ánh của cư dân Hei Tower, từ nhiều năm nay, chủ đầu tư đã chiếm dụng tầng mái (tầng 26) là diện tích sử dụng chung của các chủ sở hữu để cho đơn vị là Trill Group thuê vào mục đích kinh doanh quán bar, cafe...

Cư dân yêu cầu chủ đầu tư sớm trả lại quỹ bảo trì và đóng cửa quán cafe Trill.

Đơn vị Trill Group đã sử dụng thang hàng của cư dân để vận chuyển hành khách sai mục đích, hậu quả là đã xảy ra vụ rơi thang máy nghiêm trọng khiến 2 người bị thương vào ngày 19.8.2017. Sau một thời gian bị cấm, Trill Group vẫn tiếp tục được kinh doanh trở lại.

“Cuộc sống của cư dân tiếp tục bị xáo trộn khi khách hàng tới quán Trill cafe liên tục vào gây mất trật tự an ninh, thậm chí còn đi lại qua tầng kỹ thuật 25 (nơi quy định người không nhiệm vụ miễn vào). Nghiêm trọng, khách hàng đến Trill Group thường xuyên ném các đầu mẩu thuốc lá hút dở xuống các tầng khu vực cư dân sống, khiến vấn đề an toàn an ninh của tòa nhà bị ảnh hưởng”, đại diện cư dân bức xúc.

Bên cạnh đó, cư dân Hei Tower cũng tố cáo chủ đầu tư chiếm dụng nhà cộng đồng của cư dân (tại tầng 2) để cho thuê kinh doanh quán cafe khiến cư dân không có nơi sinh hoạt cộng đồng trong suốt 4 năm qua. Việc này cũng ảnh hưởng an toàn PCCC bởi quán cafe chiếm dụng sảnh tòa nhà làm nơi kinh doanh.

Cửa thoát hiểm thành cửa tử?

Trước thực trạng trên, tối ngày 27.3 vừa qua, ban quản trị tòa nhà cùng đại diện một số căn hộ và sự có mặt của nhân viên trực công ty quản lý nhà HTBM đã tiến hành kiểm tra công tác chấp hành nội quy PCCC tại tầng mái nơi chủ đầu tư cho Trill Group kinh doanh quán cafe cũng như tầng B1 của tòa nhà thì phát hiện một số tồn tại.

Quán Trill cafe tại tầng mái chung cư Hei Tower.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã phát hiện 01 cửa thoát hiểm bị chặn (cửa thoát hiểm mở thông lên tầng mái tại vị trí đối diện quầy lễ tân Trill Café). Điều này khiến cho cư dân lo lắng, khi có cháy nổ, nhưng thang thoát hiểm sẽ không còn là nơi thoát hiểm an toàn.

Cùng ngày 27.3, Ban quản trị và đại diện cư dân đồng thời đề nghị được kiểm tra phòng bếp (đã bị khóa) nhưng không nhận được sự hợp tác từ phía Trill Cafe. Lý do không kiểm tra là do không có chìa khóa.

Qua kiểm tra tại tầng B1, tủ báo cháy trung tâm đặt ở chế độ không hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, đèn FAULY báo vàng (theo chỉ dẫn thì hiện tại hệ thống báo cháy đang bị lỗi). Nhiều đầu báo cháy tại hầu hết các tầng không hoạt động, thiếu hệ thống đèn thoát hiểm ở tầng 1 khu vực cầu thang bộ

Ngày 28.3.2018 Trưởng Ban Quản trị Bùi Đức Thiêm đã có công văn gửi chủ đầu tư và đơn vị vận hành yêu cầu phải khắc phục những tồn tại trong công tác PCCC.

Trước kiến nghị của Ban quản trị tòa nhà và cư dân, ngày 2.4.2018, Đoàn Kiểm tra quận Thanh Xuân cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư này. Tại biên bản kiểm tra, đơn vị chức năng đã kết luận: “Công trình đã có nghiệm thu PCCC và bàn giao đưa vào sử dụng. Hoạt động trang thiết bị PCCC tại khu vực thang máy, tầng hầm, tầng lửng đang hoạt động bình thường. Khu vực tầng mái đã được thẩm duyệt an toàn PCCC”.

Đoàn kiểm tra đề nghị chủ đầu tư thay thế cửa chống cháy tại tầng lửng lên tầng mái đúng quy định trước ngày 5.4. Đồng thời phải thực hiện vận hành thang máy đúng thiết kế được duyệt.

Liên quan tới việc chủ đầu tư chây ì không thực hiện nghĩa vụ, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu chủ đầu tư và ban quản trị phải nhanh chóng thống nhất các nội dung liên quan: Quỹ bảo trì 2%, hồ sơ, diện tích chung – riêng của tòa nhà trước ngày 15.4.

Đặc biệt, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra việc bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng sai vị trí của chủ đầu tư.

Ngày 4.4, trả lời thắc mắc về một số nội dung tại cư dân phản ánh về PCCC không an toàn tại quán cafe Trill không giống với kết quả kiểm tra. Trưởng ban quản trị tòa nhà Hei Tower Bùi Đức Thiêm cũng cho rằng, thời gian sau khi phản ánh và trước khi cơ quan chức năng đến kiểm tra, một số tồn tại đã được chủ đầu tư, Trill Group nhanh chóng khắc phục.

Ông Thiêm cũng cho biết thêm, với những tồn tại sau kiểm tra, ban quản trị và cư dân tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư sớm cung cấp hồ sơ về tòa nhà, phân định rõ diện tích chung riêng và bàn giao quỹ bảo trì đúng như đoàn thanh tra quận Thanh Xuân đã chỉ đạo.