Choáng váng những ngôi nhà cho thuê giá chục tỷ

Ngôi nhà cho thuê thuộc hàng đắt nhất thế giới là siêu dinh thự của ông trùm bất động sản Jeff Greene nằm trong "khu nhà giàu" Beverly Hills. Ảnh: Palazzodiamoreestate. Giá thuê hàng tháng tại đây là 475.000 USD/tháng (khoảng hơn 10 tỷ đồng). Dinh thực rộng 5.000 m2 với sức chứa hơn 1.000 khách mời. Ảnh: BI. 600.000 USD/tháng (hơn 13 tỷ đồng) là giá cho thuê của ngôi nhà Beverly House tại California, USA. Đây là địa điểm nghỉ ngơi trong tuần trăng mật của John F. Kennedy năm 1953. Ảnh: Curbed LA. Căn hộ cao cấp nằm tại trung tâm London, nước Anh có ban công nhìn ra công viên Hyde cho thuê với giá 295.971 USD/tháng (khoảng 6,7 tỷ đồng). Ảnh: Dailymail. Cách Moscow, Nga hơn 4 dặm, ngôi nhà gồm 6 phòng ngủ, đầy đủ tiện ích gồm phòng chơi bida, hồ bơi, spa, và rạp hát gia đình được cho thuê với giá rất cao 293.027 USD/tháng (khoảng 6 tỷ đồng). Ảnh: The Most Expensive Homes. Biệt thự sang trọng trên sườn đồi dọc theo Riviera Riviera của Pháp có giá thuê hàng tháng hơn 6 tỷ đồng. Ngôi nhà có view tuyệt đẹp hướng ra biển. Ảnh: BI. 5,5 tỷ đồng mỗi tháng là giá thuê của ngôi nhà hướng về phía nam, ở Monaco có bể bơi nhìn ra Địa Trung Hải. Ảnh: The Most Expensive Homes. Để thuê căn biệt thự 7 phòng ngủ Medicis ở Italia có bể bơi nhìm vào khu rừng ô liu, bạn phải bỏ ra 4,5 tỷ đồng mỗi tháng. Ảnh: Italia. Biệt thự trên sườn đồi gần bãi biển Rio ở Brazil có giá thuê không hề rẻ, 2,6 tỷ đồng/tháng. Ảnh: BI. 2,2 tỷ đồng là giá thuê hàng tháng của ngôi biệt thự với khung cảnh tuyệt đẹp ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: BI.

Ngôi nhà cho thuê thuộc hàng đắt nhất thế giới là siêu dinh thự của ông trùm bất động sản Jeff Greene nằm trong "khu nhà giàu" Beverly Hills. Ảnh: Palazzodiamoreestate. Giá thuê hàng tháng tại đây là 475.000 USD/tháng (khoảng hơn 10 tỷ đồng). Dinh thực rộng 5.000 m2 với sức chứa hơn 1.000 khách mời. Ảnh: BI. 600.000 USD/tháng (hơn 13 tỷ đồng) là giá cho thuê của ngôi nhà Beverly House tại California, USA. Đây là địa điểm nghỉ ngơi trong tuần trăng mật của John F. Kennedy năm 1953. Ảnh: Curbed LA. Căn hộ cao cấp nằm tại trung tâm London, nước Anh có ban công nhìn ra công viên Hyde cho thuê với giá 295.971 USD/tháng (khoảng 6,7 tỷ đồng). Ảnh: Dailymail. Cách Moscow, Nga hơn 4 dặm, ngôi nhà gồm 6 phòng ngủ, đầy đủ tiện ích gồm phòng chơi bida, hồ bơi, spa, và rạp hát gia đình được cho thuê với giá rất cao 293.027 USD/tháng (khoảng 6 tỷ đồng). Ảnh: The Most Expensive Homes. Biệt thự sang trọng trên sườn đồi dọc theo Riviera Riviera của Pháp có giá thuê hàng tháng hơn 6 tỷ đồng. Ngôi nhà có view tuyệt đẹp hướng ra biển. Ảnh: BI. 5,5 tỷ đồng mỗi tháng là giá thuê của ngôi nhà hướng về phía nam, ở Monaco có bể bơi nhìn ra Địa Trung Hải. Ảnh: The Most Expensive Homes. Để thuê căn biệt thự 7 phòng ngủ Medicis ở Italia có bể bơi nhìm vào khu rừng ô liu, bạn phải bỏ ra 4,5 tỷ đồng mỗi tháng. Ảnh: Italia. Biệt thự trên sườn đồi gần bãi biển Rio ở Brazil có giá thuê không hề rẻ, 2,6 tỷ đồng/tháng. Ảnh: BI. 2,2 tỷ đồng là giá thuê hàng tháng của ngôi biệt thự với khung cảnh tuyệt đẹp ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: BI.